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Новини ППО України
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В Україні посилять розвиток дронової ППО, - Повітряні сили

В Україні посилять розвиток дронової ППО

На нараді 2 червня командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко і командувачі повітряних підрозділів серйозно порушили питання посилення дронової протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати повітряні цілі. Готуються екіпажі в різних локаціях на території нашої держави. Будуть введені нові підрозділи", - зазначив речник.

Ігнат додав, що дронову ППО раніше більше застосовували сухопутні війська, оскільки їм потрібно вирішувати проблему розвідників на лінії фронту, які ширяють десятками, сотнями.

"Але вже і в глибині країни фіксуються розвідувальні БПЛА. Окрім того, що шахеди, само собою, щоночі атакують. Тому розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО на часі і буде давати все вищі показники", - пояснив речник Повітряних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці ППО навчилися за звуком відрізняти "шахеди" від дронів-імітаторів, - Повітряні Сили

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ППО (3267) дрони (4876) Повітряні сили (2744)


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Це означає, що АТАКУЮЧИХ дронів стане ще МЕНЬШЕ?
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03.06.2025 14:08 Відповісти
Серйозно порушили питання!!! Все приблеми вирішено. І розробили, і масово виробили і навчили екіпажі.
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03.06.2025 14:11 Відповісти
Зе-дятел, я НЕ тупих запитував.
Піди, погуляй десь... не тут.
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03.06.2025 14:14 Відповісти
Дебіл не може зрозуміти іронію? Такий тупий уродився, чи впав голівонькою?
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03.06.2025 14:23 Відповісти
Не побачив іронії.
Хоч ніколи не страждав відсутністю почуття гумору та смаку.
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03.06.2025 14:29 Відповісти
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
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03.06.2025 14:12 Відповісти
Як креативно! Серйозно поставили питання. А ще потужно і могутньо
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03.06.2025 14:16 Відповісти
Ще незламно...
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03.06.2025 14:23 Відповісти
Командування "серйозно порушує питання..."
Умєров безупинно хитро посміхається.
Сметанін проводить наради, створює комісії, робить напрацювання....
Шмигаль намагається згадати, яка ж в нього посада, у владі.
Єрмак роздумує чи потрібно 3-4 менеджера йому в допомогу, чи керувати усім одноосібно.
Зеленський репетує нову вечірню промову.
.......
А військові збирають донати на дрони для ППО.
Нічого не змінюється.
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03.06.2025 14:44 Відповісти
Та куди вже більша? У нас мільярди дронів рахуючи тільки тексти відосиків Гундосі.
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03.06.2025 15:02 Відповісти
 
 