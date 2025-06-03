В Україні посилять розвиток дронової ППО, - Повітряні сили

На нараді 2 червня командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко і командувачі повітряних підрозділів серйозно порушили питання посилення дронової протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати повітряні цілі. Готуються екіпажі в різних локаціях на території нашої держави. Будуть введені нові підрозділи", - зазначив речник.

Ігнат додав, що дронову ППО раніше більше застосовували сухопутні війська, оскільки їм потрібно вирішувати проблему розвідників на лінії фронту, які ширяють десятками, сотнями.

"Але вже і в глибині країни фіксуються розвідувальні БПЛА. Окрім того, що шахеди, само собою, щоночі атакують. Тому розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО на часі і буде давати все вищі показники", - пояснив речник Повітряних сил.

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