В Україні посилять розвиток дронової ППО, - Повітряні сили
На нараді 2 червня командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко і командувачі повітряних підрозділів серйозно порушили питання посилення дронової протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
"Йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати повітряні цілі. Готуються екіпажі в різних локаціях на території нашої держави. Будуть введені нові підрозділи", - зазначив речник.
Ігнат додав, що дронову ППО раніше більше застосовували сухопутні війська, оскільки їм потрібно вирішувати проблему розвідників на лінії фронту, які ширяють десятками, сотнями.
"Але вже і в глибині країни фіксуються розвідувальні БПЛА. Окрім того, що шахеди, само собою, щоночі атакують. Тому розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО на часі і буде давати все вищі показники", - пояснив речник Повітряних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Піди, погуляй десь... не тут.
Хоч ніколи не страждав відсутністю почуття гумору та смаку.
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
Умєров безупинно хитро посміхається.
Сметанін проводить наради, створює комісії, робить напрацювання....
Шмигаль намагається згадати, яка ж в нього посада, у владі.
Єрмак роздумує чи потрібно 3-4 менеджера йому в допомогу, чи керувати усім одноосібно.
Зеленський репетує нову вечірню промову.
.......
А військові збирають донати на дрони для ППО.
Нічого не змінюється.