В Украине усилят развитие дронной ПВО, - Воздушные силы

На совещании 2 июня командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко и командующие воздушных подразделений серьезно подняли вопрос усиления дроновой противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинской правде сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Речь идет о зенитных дронах, которые помогают перехватывать воздушные цели. Готовятся экипажи в различных локациях на территории нашего государства. Будут введены новые подразделения", - отметил спикер.

Игнат добавил, что дроновую ПВО раньше больше применяли сухопутные войска, поскольку им нужно решать проблему разведчиков на линии фронта, которые летают десятками, сотнями.

"Но уже и в глубине страны фиксируются разведывательные БПЛА. Кроме того, что шахеты, само собой, каждую ночь атакуют. Поэтому развитие зенитных дронов, развитие дронов ПВО актуально и будет давать все более высокие показатели", - пояснил представитель Воздушных сил.

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