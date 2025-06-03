В Украине усилят развитие дронной ПВО, - Воздушные силы
На совещании 2 июня командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко и командующие воздушных подразделений серьезно подняли вопрос усиления дроновой противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинской правде сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
"Речь идет о зенитных дронах, которые помогают перехватывать воздушные цели. Готовятся экипажи в различных локациях на территории нашего государства. Будут введены новые подразделения", - отметил спикер.
Игнат добавил, что дроновую ПВО раньше больше применяли сухопутные войска, поскольку им нужно решать проблему разведчиков на линии фронта, которые летают десятками, сотнями.
"Но уже и в глубине страны фиксируются разведывательные БПЛА. Кроме того, что шахеты, само собой, каждую ночь атакуют. Поэтому развитие зенитных дронов, развитие дронов ПВО актуально и будет давать все более высокие показатели", - пояснил представитель Воздушных сил.
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Хоч ніколи не страждав відсутністю почуття гумору та смаку.
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
Умєров безупинно хитро посміхається.
Сметанін проводить наради, створює комісії, робить напрацювання....
Шмигаль намагається згадати, яка ж в нього посада, у владі.
Єрмак роздумує чи потрібно 3-4 менеджера йому в допомогу, чи керувати усім одноосібно.
Зеленський репетує нову вечірню промову.
.......
А військові збирають донати на дрони для ППО.
Нічого не змінюється.