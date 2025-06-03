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Новости ПВО Украины
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В Украине усилят развитие дронной ПВО, - Воздушные силы

В Украине усилят развитие дронной ПВО

На совещании 2 июня командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко и командующие воздушных подразделений серьезно подняли вопрос усиления дроновой противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинской правде сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Речь идет о зенитных дронах, которые помогают перехватывать воздушные цели. Готовятся экипажи в различных локациях на территории нашего государства. Будут введены новые подразделения", - отметил спикер.

Игнат добавил, что дроновую ПВО раньше больше применяли сухопутные войска, поскольку им нужно решать проблему разведчиков на линии фронта, которые летают десятками, сотнями.

"Но уже и в глубине страны фиксируются разведывательные БПЛА. Кроме того, что шахеты, само собой, каждую ночь атакуют. Поэтому развитие зенитных дронов, развитие дронов ПВО актуально и будет давать все более высокие показатели", - пояснил представитель Воздушных сил.

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ПВО (2826) дроны (4084) Воздушные силы (2404)


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Це означає, що АТАКУЮЧИХ дронів стане ще МЕНЬШЕ?
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03.06.2025 14:08 Ответить
Серйозно порушили питання!!! Все приблеми вирішено. І розробили, і масово виробили і навчили екіпажі.
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03.06.2025 14:11 Ответить
Зе-дятел, я НЕ тупих запитував.
Піди, погуляй десь... не тут.
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03.06.2025 14:14 Ответить
Дебіл не може зрозуміти іронію? Такий тупий уродився, чи впав голівонькою?
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03.06.2025 14:23 Ответить
Не побачив іронії.
Хоч ніколи не страждав відсутністю почуття гумору та смаку.
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03.06.2025 14:29 Ответить
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
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03.06.2025 14:12 Ответить
Як креативно! Серйозно поставили питання. А ще потужно і могутньо
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03.06.2025 14:16 Ответить
Ще незламно...
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03.06.2025 14:23 Ответить
Командування "серйозно порушує питання..."
Умєров безупинно хитро посміхається.
Сметанін проводить наради, створює комісії, робить напрацювання....
Шмигаль намагається згадати, яка ж в нього посада, у владі.
Єрмак роздумує чи потрібно 3-4 менеджера йому в допомогу, чи керувати усім одноосібно.
Зеленський репетує нову вечірню промову.
.......
А військові збирають донати на дрони для ППО.
Нічого не змінюється.
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03.06.2025 14:44 Ответить
Та куди вже більша? У нас мільярди дронів рахуючи тільки тексти відосиків Гундосі.
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03.06.2025 15:02 Ответить
 
 