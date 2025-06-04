Угрозы ядерной безопасности в Украине - абсолютно реальны, - Гросси
Угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными из-за усиления российских воздушных атак.
Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время однодневного визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Международного агентства по атомной энергетике.
"Угрозы ядерной безопасности остаются абсолютно реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день (речь идет о 3 июня. - Ред.) воздушных тревог с конца прошлого года", - подчеркнул Гросси.
По его словам, присутствие агентства на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной катастрофы. В частности, экспертные команды МАГАТЭ на действующих АЭС - в Ровно и Хмельницком - вынуждены были трижды укрываться во время дня с чрезвычайно большим количеством тревог.
Гросси также отметил необходимость уже сейчас готовиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, в чем МАГАТЭ может сыграть значительную роль.
С начала полномасштабного вторжения России агентство активно следит за состоянием и безопасностью украинских АЭС. Постоянная миссия МАГАТЭ также работает на оккупированной Запорожской АЭС, которая была остановлена из соображений безопасности.
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Може час вже Гросі прямо.вимагати у всіх країн членів МАГАТЄ накласти санкції на російську атомну енергетику?
Що ж ви блдь як божевільні опікаєте бочку з порохом на якій сидите всією ср...кою?!