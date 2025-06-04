Угрозы ядерной безопасности в Украине - абсолютно реальны, - Гросси

Угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными из-за усиления российских воздушных атак.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время однодневного визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Международного агентства по атомной энергетике.

"Угрозы ядерной безопасности остаются абсолютно реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день (речь идет о 3 июня. - Ред.) воздушных тревог с конца прошлого года", - подчеркнул Гросси.

По его словам, присутствие агентства на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной катастрофы. В частности, экспертные команды МАГАТЭ на действующих АЭС - в Ровно и Хмельницком - вынуждены были трижды укрываться во время дня с чрезвычайно большим количеством тревог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МАГАТЭ опроверг предупреждение Greenpeace о подготовке к перезапуску ЗАЭС оккупантами

Гросси также отметил необходимость уже сейчас готовиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, в чем МАГАТЭ может сыграть значительную роль.

С начала полномасштабного вторжения России агентство активно следит за состоянием и безопасностью украинских АЭС. Постоянная миссия МАГАТЭ также работает на оккупированной Запорожской АЭС, которая была остановлена из соображений безопасности.