РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12398 посетителей онлайн
Новости
1 576 10

Угрозы ядерной безопасности в Украине - абсолютно реальны, - Гросси

Рафаэль Гросси

Угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными из-за усиления российских воздушных атак.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время однодневного визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Международного агентства по атомной энергетике.

"Угрозы ядерной безопасности остаются абсолютно реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день (речь идет о 3 июня. - Ред.) воздушных тревог с конца прошлого года", - подчеркнул Гросси.

По его словам, присутствие агентства на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной катастрофы. В частности, экспертные команды МАГАТЭ на действующих АЭС - в Ровно и Хмельницком - вынуждены были трижды укрываться во время дня с чрезвычайно большим количеством тревог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МАГАТЭ опроверг предупреждение Greenpeace о подготовке к перезапуску ЗАЭС оккупантами

Гросси также отметил необходимость уже сейчас готовиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, в чем МАГАТЭ может сыграть значительную роль.

С начала полномасштабного вторжения России агентство активно следит за состоянием и безопасностью украинских АЭС. Постоянная миссия МАГАТЭ также работает на оккупированной Запорожской АЭС, которая была остановлена из соображений безопасности.

Автор: 

АЭС (545) МАГАТЭ (403) ядерная безопасность (499) Рафаэль Гросси (185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Гроссі посланий шпигуном на наші станції. Перше завдання- перевіряти атомні станції чи бува не збагачуєм коєшо. Друге завдання- примусити Україну помогти кацапам підключити Запорізьку, бо буцім- то інакше кацапи її взірвуть. Женіть того засушеного рака геть!
показать весь комментарий
04.06.2025 12:29 Ответить
+3
гросі давно на зарплаті пуйла
показать весь комментарий
04.06.2025 12:33 Ответить
+1
І?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:18 Ответить
Боягузи нещасні,по АЕС поки що не прилітало
показать весь комментарий
04.06.2025 12:20 Ответить
По 4 блоку ЧАЕС вже прилітало.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:50 Ответить
Гроссі посланий шпигуном на наші станції. Перше завдання- перевіряти атомні станції чи бува не збагачуєм коєшо. Друге завдання- примусити Україну помогти кацапам підключити Запорізьку, бо буцім- то інакше кацапи її взірвуть. Женіть того засушеного рака геть!
показать весь комментарий
04.06.2025 12:29 Ответить
гросі давно на зарплаті пуйла
показать весь комментарий
04.06.2025 12:33 Ответить
А висновок то який? Що ж треба робити аби цю загрозу анолювати?
Може час вже Гросі прямо.вимагати у всіх країн членів МАГАТЄ накласти санкції на російську атомну енергетику?
Що ж ви блдь як божевільні опікаєте бочку з порохом на якій сидите всією ср...кою?!
показать весь комментарий
04.06.2025 12:36 Ответить
очевидно,що ці чмошники там не для забезпечення безпеки. Як вони її забезпечать? Своєю присутністтю? Маячня повна? Вони там за запитом кацапів щодо можливості використання ядерного палива з українських АЄС для так званої "брудної бомби". Ось чому ті чмошники там сидять. Все решта брехня і маячня.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:38 Ответить
Как только Украина наступает, включается и этот п.дор. И так по кругу
показать весь комментарий
04.06.2025 12:47 Ответить
"присутність агентства на українських ядерних об'єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі" - яким чином вони будуть "запобігати", коли їм навіть переміщення по території захопленої станції обмежено?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:48 Ответить
Бояться не українці--боїться Європа
показать весь комментарий
04.06.2025 12:54 Ответить
 
 