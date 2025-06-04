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Загрози ядерній безпеці в Україні - абсолютно реальні, - Гроссі

Рафаель Гроссі

Наразі загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними через посилення російських повітряних атак.

Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час одноденного візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міжнародної агенції з атомної енергетики.

"Загрози ядерній безпеці залишаються абсолютно реальними та постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день (йдеться про 3 червня. - Ред.) повітряних тривог з кінця минулого року", - наголосив Гроссі.

За його словами, присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі. Зокрема, експертні команди МАГАТЕ на діючих АЕС - у Рівному та Хмельницькому - змушені були тричі укриватися під час дня з надзвичайно великою кількістю тривог.

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Гроссі також наголосив на необхідності вже зараз готуватися до відновлення енергетичної інфраструктури України, в чому МАГАТЕ може відіграти значну роль.

З початку повномасштабного вторгнення Росії агентство активно стежить за станом і безпекою українських АЕС. Постійна місія МАГАТЕ також працює на окупованій Запорізькій АЕС, яка була зупинена з міркувань безпеки.

Автор: 

АЕС (1157) МАГАТЕ (731) ядерна безпека (570) Гроссі Рафаель (306)


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Топ коментарі
+5
Гроссі посланий шпигуном на наші станції. Перше завдання- перевіряти атомні станції чи бува не збагачуєм коєшо. Друге завдання- примусити Україну помогти кацапам підключити Запорізьку, бо буцім- то інакше кацапи її взірвуть. Женіть того засушеного рака геть!
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04.06.2025 12:29 Відповісти
+3
гросі давно на зарплаті пуйла
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04.06.2025 12:33 Відповісти
+1
І?
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04.06.2025 12:18 Відповісти
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І?
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04.06.2025 12:18 Відповісти
Боягузи нещасні,по АЕС поки що не прилітало
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04.06.2025 12:20 Відповісти
По 4 блоку ЧАЕС вже прилітало.
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04.06.2025 12:50 Відповісти
Гроссі посланий шпигуном на наші станції. Перше завдання- перевіряти атомні станції чи бува не збагачуєм коєшо. Друге завдання- примусити Україну помогти кацапам підключити Запорізьку, бо буцім- то інакше кацапи її взірвуть. Женіть того засушеного рака геть!
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04.06.2025 12:29 Відповісти
гросі давно на зарплаті пуйла
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04.06.2025 12:33 Відповісти
А висновок то який? Що ж треба робити аби цю загрозу анолювати?
Може час вже Гросі прямо.вимагати у всіх країн членів МАГАТЄ накласти санкції на російську атомну енергетику?
Що ж ви блдь як божевільні опікаєте бочку з порохом на якій сидите всією ср...кою?!
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04.06.2025 12:36 Відповісти
очевидно,що ці чмошники там не для забезпечення безпеки. Як вони її забезпечать? Своєю присутністтю? Маячня повна? Вони там за запитом кацапів щодо можливості використання ядерного палива з українських АЄС для так званої "брудної бомби". Ось чому ті чмошники там сидять. Все решта брехня і маячня.
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04.06.2025 12:38 Відповісти
Как только Украина наступает, включается и этот п.дор. И так по кругу
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04.06.2025 12:47 Відповісти
"присутність агентства на українських ядерних об'єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі" - яким чином вони будуть "запобігати", коли їм навіть переміщення по території захопленої станції обмежено?
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04.06.2025 12:48 Відповісти
Бояться не українці--боїться Європа
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04.06.2025 12:54 Відповісти
 
 