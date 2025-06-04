Загрози ядерній безпеці в Україні - абсолютно реальні, - Гроссі

Наразі загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними через посилення російських повітряних атак.

Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час одноденного візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міжнародної агенції з атомної енергетики.

"Загрози ядерній безпеці залишаються абсолютно реальними та постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день (йдеться про 3 червня. - Ред.) повітряних тривог з кінця минулого року", - наголосив Гроссі.

За його словами, присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі. Зокрема, експертні команди МАГАТЕ на діючих АЕС - у Рівному та Хмельницькому - змушені були тричі укриватися під час дня з надзвичайно великою кількістю тривог.

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Гроссі також наголосив на необхідності вже зараз готуватися до відновлення енергетичної інфраструктури України, в чому МАГАТЕ може відіграти значну роль.

З початку повномасштабного вторгнення Росії агентство активно стежить за станом і безпекою українських АЕС. Постійна місія МАГАТЕ також працює на окупованій Запорізькій АЕС, яка була зупинена з міркувань безпеки.