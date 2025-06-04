Участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Купянском районе - разоблачен предатель из Крыма
Житель временно оккупированного г. Евпатория АР Крым, получив паспорт РФ, заключил контракт с армией РФ и воевал против ВСУ на Купянщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 52-летнему мужчине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Кто предатель?
Подозреваемый - житель временно оккупированного г. Евпатория АР Крым. Следствием установлено, что в 2018 году мужчина получил паспорт гражданина РФ. В декабре 2024 года он приехал в г. Нижний Новгород, где заключил контракт с министерством обороны РФ о прохождении военной службы сроком на один год.
Новоиспеченный "освободитель" прошел базовую подготовку в учебном лагере на территории Луганской области, после чего был распределен в 1428-й мотострелковый полк вооруженных сил РФ (военная часть 95368).
Как действовал подозреваемый
Установлено, что подозреваемый вместе с другими военными РФ прибыл в район с. Западное Двуречанской поселковой громады Купянского района, где участвовал в боевых действиях против Сил обороны. В апреле 2025 года мужчина был взят в плен украинскими военнослужащими.
За государственную измену ему грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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