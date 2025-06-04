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Новости Приговоры за государственную измену
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Участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Купянском районе - разоблачен предатель из Крыма

прокуратура

Житель временно оккупированного г. Евпатория АР Крым, получив паспорт РФ, заключил контракт с армией РФ и воевал против ВСУ на Купянщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 52-летнему мужчине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Кто предатель?

Подозреваемый - житель временно оккупированного г. Евпатория АР Крым. Следствием установлено, что в 2018 году мужчина получил паспорт гражданина РФ. В декабре 2024 года он приехал в г. Нижний Новгород, где заключил контракт с министерством обороны РФ о прохождении военной службы сроком на один год.

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Новоиспеченный "освободитель" прошел базовую подготовку в учебном лагере на территории Луганской области, после чего был распределен в 1428-й мотострелковый полк вооруженных сил РФ (военная часть 95368).

Как действовал подозреваемый

Установлено, что подозреваемый вместе с другими военными РФ прибыл в район с. Западное Двуречанской поселковой громады Купянского района, где участвовал в боевых действиях против Сил обороны. В апреле 2025 года мужчина был взят в плен украинскими военнослужащими.

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За государственную измену ему грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Крым (26424) государственная измена (1568)


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Тобто всім колобарантам, що хочуть повоювати проти України перад цим треба вийти з українського громадянства на підставі отримання іншого, москальського. Інакше держзрада.
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04.06.2025 15:31 Ответить
Всі силовики,що залишились в Криму є зрадниками.
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04.06.2025 15:32 Ответить
 
 