Брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Куп’янщині - викрито зрадника з Криму

Мешканець тимчасово окупованого м. Євпаторія АР Крим, отримавши паспорт РФ, уклав контракт з армією РФ і воював проти ЗСУ на Куп'янщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Хто зрадник?

Підозрюваний — мешканець тимчасово окупованого м. Євпаторія АР Крим. Слідством встановлено, що у 2018 році чоловік отримав паспорт громадянина РФ. У грудні 2024 року він приїхав до м. Нижній Новгород, де уклав контракт з міністерством оборони РФ про проходження військової служби строком на один рік.

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Новоспечений "освободитель" пройшов базову підготовку у навчальному таборі на території Луганської області, після чого був розподілений до 1428-го мотострілецького полку збройних сил РФ (військова частина 95368).

Як діяв підозрюваний

Встановлено, що підозрюваний разом з іншими військовими РФ прибув у район с. Западне Дворічанської селищної громади Куп’янського району, де брав участь у бойових діях проти Сил оборони. У квітні 2025 року чоловік був взятий у полон українськими військовослужбовцями.

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За державну зраду йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.