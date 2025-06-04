Рада освободила от пошлины и НДС оптоволокно для дронов
Верховная Рада приняла законы о введении налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на оптоволокне.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроектах №13305 и №13306. За основу и в целом решение поддержали 302 и 303 голосами соответственно.
Так, принятие законопроектов позволит освободить от обложения таможенными платежами и НДС импортное оптоволокно для дронов.
Это будет способствовать уменьшению себестоимости дронов на оптоволокне и оперативному обеспечению Сил обороны.
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Але кабели зв'язку з оптоволокно були уже в 70. Роках
Минулого століття як зажди роблять дефіцит державного значення
Сам робив муфти на кабелі ,,,правда учбові,,,