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Рада освободила от пошлины и НДС оптоволокно для дронов

Оптоволокно для дронов освободили от пошлины и НДС

Верховная Рада приняла законы о введении налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на оптоволокне.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроектах №13305 и №13306. За основу и в целом решение поддержали 302 и 303 голосами соответственно.

Так, принятие законопроектов позволит освободить от обложения таможенными платежами и НДС импортное оптоволокно для дронов.

Это будет способствовать уменьшению себестоимости дронов на оптоволокне и оперативному обеспечению Сил обороны.

Читайте: США извлекают уроки из войны в Украине для защиты от дронов, - посол в НАТО Уитакер

Автор: 

ВР (29279) льготы (547) пошлина (493) дроны (4089)


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А самим виробляти те волокно неможна?
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04.06.2025 15:39 Ответить
Можна .Побудувавши кілька заводів . Витративши на це сотні мільйони доларів та кілька років. Ну і ще збагативши попутно на десятки мільйонів чиновників -які будуть видавати дозволи
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04.06.2025 15:42 Ответить
Які сотні муліонів, які роки....
https://www.ua-region.com.ua/kved/27.31
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04.06.2025 16:35 Ответить
А https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45515861/ ТОВ "КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ" , місто Київ, вул.Ушинського, будинок ** - по вашій логіці може клепати супутники Старлінк та космічні кораблі Спейс шатли?)))
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04.06.2025 16:55 Ответить
Розчухалися, нарешті. А зарплати та пенсії депутатам, суддям, прокурорам і ментам не забувають регулярно піднімати з перших днів масштабного вторгнення кацапів.
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04.06.2025 15:40 Ответить
Дрони на оптоволокні - навіть у відкритих джерелах це мейнстрім уже з півроку. І тільки роздуплилися? Цікаво, а інші комплектуючі звільнили від податків?
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04.06.2025 15:55 Ответить
Я не знаю де оптоволокно виробляють
Але кабели зв'язку з оптоволокно були уже в 70. Роках
Минулого століття як зажди роблять дефіцит державного значення
Сам робив муфти на кабелі ,,,правда учбові,,,
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04.06.2025 15:56 Ответить
 
 