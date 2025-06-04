УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11347 відвідувачів онлайн
Новини
318 8

Рада звільнила від мита і ПДВ оптоволокно для дронів

Оптоволокно для дронів звільнили від мита та ПДВ

Верховна Рада ухвалила закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів на оптоволокні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкти  №13305 та №13306. За основу та в цілому рішення підтримали 302 та 303 голосами відповідно.

Так, ухвалення законопроєктів дозволить звільнити від оподаткування митними платежами та ПДВ імпортне оптоволокно для дронів.

Це сприятиме зменшенню собівартості дронів на оптоволокні та оперативному забезпеченню Сил оборони.

Читайте: США засвоюють уроки з війни в Україні для захисту від дронів, - посол в НАТО Вітакер

Автор: 

ВР (15036) пільги (441) мито (1107) дрони (4882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А самим виробляти те волокно неможна?
показати весь коментар
04.06.2025 15:39 Відповісти
Можна .Побудувавши кілька заводів . Витративши на це сотні мільйони доларів та кілька років. Ну і ще збагативши попутно на десятки мільйонів чиновників -які будуть видавати дозволи
показати весь коментар
04.06.2025 15:42 Відповісти
Які сотні муліонів, які роки....
https://www.ua-region.com.ua/kved/27.31
показати весь коментар
04.06.2025 16:35 Відповісти
А https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45515861/ ТОВ "КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ" , місто Київ, вул.Ушинського, будинок ** - по вашій логіці може клепати супутники Старлінк та космічні кораблі Спейс шатли?)))
показати весь коментар
04.06.2025 16:55 Відповісти
Розчухалися, нарешті. А зарплати та пенсії депутатам, суддям, прокурорам і ментам не забувають регулярно піднімати з перших днів масштабного вторгнення кацапів.
показати весь коментар
04.06.2025 15:40 Відповісти
Дрони на оптоволокні - навіть у відкритих джерелах це мейнстрім уже з півроку. І тільки роздуплилися? Цікаво, а інші комплектуючі звільнили від податків?
показати весь коментар
04.06.2025 15:55 Відповісти
Я не знаю де оптоволокно виробляють
Але кабели зв'язку з оптоволокно були уже в 70. Роках
Минулого століття як зажди роблять дефіцит державного значення
Сам робив муфти на кабелі ,,,правда учбові,,,
показати весь коментар
04.06.2025 15:56 Відповісти
 
 