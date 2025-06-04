Рада звільнила від мита і ПДВ оптоволокно для дронів

Верховна Рада ухвалила закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів на оптоволокні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкти №13305 та №13306. За основу та в цілому рішення підтримали 302 та 303 голосами відповідно.

Так, ухвалення законопроєктів дозволить звільнити від оподаткування митними платежами та ПДВ імпортне оптоволокно для дронів.

Це сприятиме зменшенню собівартості дронів на оптоволокні та оперативному забезпеченню Сил оборони.

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