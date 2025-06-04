ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2027 года и предложит новые механизмы интеграции и возвращения

Евросоюз продлит действие Директивы о временной защите для граждан Украины до 4 марта 2027 года. После этого механизм будет завершен, но государствам-членам предложат координационные рекомендации для дальнейших действий.

Об этом сообщили еврокомиссар по миграции Магнус Брюннер и вице-премьер Украины Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Еврокомиссия объясняет продолжение защиты нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине вследствие российской агрессии. Решение должно быть утверждено Советом ЕС в ближайшее время.

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Рекомендации, которые предлагает Еврокомиссия, предусматривают:

переход украинцев к другим правовым статусам, в частности - на основе работы, образования или исследований;

создание программ добровольного возвращения, включая ознакомительные визиты в Украину;

открытие Центров единства для поддержки интеграции и возвращения, финансируемых из фонда AMIF;

назначение Специального посланника ЕС по делам украинцев;

усиленную координацию через Платформу солидарности и регистрации.

Целью этих мероприятий является поддержка адаптации украинцев в ЕС или обеспечение их безопасного и достойного возвращения домой после завершения действия временной защиты.

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