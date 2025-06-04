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Новости Украинские беженцы Защита Украины Европой
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ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2027 года и предложит новые механизмы интеграции и возвращения

еврокомиссия

Евросоюз продлит действие Директивы о временной защите для граждан Украины до 4 марта 2027 года. После этого механизм будет завершен, но государствам-членам предложат координационные рекомендации для дальнейших действий.

Об этом сообщили еврокомиссар по миграции Магнус Брюннер и вице-премьер Украины Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Еврокомиссия объясняет продолжение защиты нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине вследствие российской агрессии. Решение должно быть утверждено Советом ЕС в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Временная защита для украинских беженцев в ЕС когда-то закончится, но она должна продолжаться до завершения войны, - Чернышов

Рекомендации, которые предлагает Еврокомиссия, предусматривают:

  • переход украинцев к другим правовым статусам, в частности - на основе работы, образования или исследований;

  • создание программ добровольного возвращения, включая ознакомительные визиты в Украину;

  • открытие Центров единства для поддержки интеграции и возвращения, финансируемых из фонда AMIF;

  • назначение Специального посланника ЕС по делам украинцев;

  • усиленную координацию через Платформу солидарности и регистрации.

Целью этих мероприятий является поддержка адаптации украинцев в ЕС или обеспечение их безопасного и достойного возвращения домой после завершения действия временной защиты.

Читайте также: Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года, - посол Ченцов

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Потрібно бути ідіотом, щоб повертатися у країну, яку зруйнував зеленський та його шобла.
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04.06.2025 16:11 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву, безкоштовну допомогу Україні!
Слава Україні!!
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04.06.2025 16:13 Ответить
Украинская малина община собралась на совет. Украинская малина община ЕС сказала нет. Поддержку и интеграцию давайте. Возвращению нет. Деньги, деньги давай
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04.06.2025 16:33 Ответить
 
 