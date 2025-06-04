ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2027 года и предложит новые механизмы интеграции и возвращения
Евросоюз продлит действие Директивы о временной защите для граждан Украины до 4 марта 2027 года. После этого механизм будет завершен, но государствам-членам предложат координационные рекомендации для дальнейших действий.
Об этом сообщили еврокомиссар по миграции Магнус Брюннер и вице-премьер Украины Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Еврокомиссия объясняет продолжение защиты нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине вследствие российской агрессии. Решение должно быть утверждено Советом ЕС в ближайшее время.
Рекомендации, которые предлагает Еврокомиссия, предусматривают:
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переход украинцев к другим правовым статусам, в частности - на основе работы, образования или исследований;
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создание программ добровольного возвращения, включая ознакомительные визиты в Украину;
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открытие Центров единства для поддержки интеграции и возвращения, финансируемых из фонда AMIF;
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назначение Специального посланника ЕС по делам украинцев;
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усиленную координацию через Платформу солидарности и регистрации.
Целью этих мероприятий является поддержка адаптации украинцев в ЕС или обеспечение их безопасного и достойного возвращения домой после завершения действия временной защиты.
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Слава Україні!!
малинаобщина собралась на совет. Украинская малинаобщина ЕС сказала нет. Поддержку и интеграцию давайте. Возвращению нет. Деньги, деньги давай