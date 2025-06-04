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Новини Українські біженці Захист України Європою
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ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до 2027 року та запропонує нові механізми інтеграції і повернення

єврокомісія

Євросоюз продовжить дію Директиви про тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Після цього механізм буде завершено, але державам-членам запропонують координаційні рекомендації для подальших дій.

Про повідомили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем’єр України Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Єврокомісія пояснює продовження захисту нестабільною безпековою ситуацією в Україні внаслідок російської агресії. Рішення має бути затверджене Радою ЄС найближчим часом.

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Рекомендації, які пропонує Єврокомісія, передбачають:

  • перехід українців до інших правових статусів, зокрема на основі роботи, освіти або досліджень;

  • створення програм добровільного повернення, включно з ознайомчими візитами в Україну;

  • відкриття Центрів єдності для підтримки інтеграції та повернення, фінансованих з фонду AMIF;

  • призначення Спеціального посланника ЄС у справах українців;

  • посилену координацію через Платформу солідарності та реєстрації.

Метою цих заходів є підтримка адаптації українців у ЄС або забезпечення їх безпечного й гідного повернення додому після завершення дії тимчасового захисту.

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Автор: 

біженці (1893) Євросоюз (13639)


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Потрібно бути ідіотом, щоб повертатися у країну, яку зруйнував зеленський та його шобла.
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04.06.2025 16:11 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву, безкоштовну допомогу Україні!
Слава Україні!!
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04.06.2025 16:13 Відповісти
Украинская малина община собралась на совет. Украинская малина община ЕС сказала нет. Поддержку и интеграцию давайте. Возвращению нет. Деньги, деньги давай
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04.06.2025 16:33 Відповісти
Сергей, у тебя лицо грустное, тебе денег никто не даст 😊
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04.06.2025 17:06 Відповісти
 
 