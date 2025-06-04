ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до 2027 року та запропонує нові механізми інтеграції і повернення
Євросоюз продовжить дію Директиви про тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Після цього механізм буде завершено, але державам-членам запропонують координаційні рекомендації для подальших дій.
Про повідомили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем’єр України Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Єврокомісія пояснює продовження захисту нестабільною безпековою ситуацією в Україні внаслідок російської агресії. Рішення має бути затверджене Радою ЄС найближчим часом.
Рекомендації, які пропонує Єврокомісія, передбачають:
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перехід українців до інших правових статусів, зокрема на основі роботи, освіти або досліджень;
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створення програм добровільного повернення, включно з ознайомчими візитами в Україну;
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відкриття Центрів єдності для підтримки інтеграції та повернення, фінансованих з фонду AMIF;
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призначення Спеціального посланника ЄС у справах українців;
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посилену координацію через Платформу солідарності та реєстрації.
Метою цих заходів є підтримка адаптації українців у ЄС або забезпечення їх безпечного й гідного повернення додому після завершення дії тимчасового захисту.
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Слава Україні!!
малинаобщина собралась на совет. Украинская малинаобщина ЕС сказала нет. Поддержку и интеграцию давайте. Возвращению нет. Деньги, деньги давай