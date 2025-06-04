ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до 2027 року та запропонує нові механізми інтеграції і повернення

Євросоюз продовжить дію Директиви про тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Після цього механізм буде завершено, але державам-членам запропонують координаційні рекомендації для подальших дій.

Про повідомили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем’єр України Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Єврокомісія пояснює продовження захисту нестабільною безпековою ситуацією в Україні внаслідок російської агресії. Рішення має бути затверджене Радою ЄС найближчим часом.

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Рекомендації, які пропонує Єврокомісія, передбачають:

перехід українців до інших правових статусів, зокрема на основі роботи, освіти або досліджень;

створення програм добровільного повернення, включно з ознайомчими візитами в Україну;

відкриття Центрів єдності для підтримки інтеграції та повернення, фінансованих з фонду AMIF;

призначення Спеціального посланника ЄС у справах українців;

посилену координацію через Платформу солідарності та реєстрації.

Метою цих заходів є підтримка адаптації українців у ЄС або забезпечення їх безпечного й гідного повернення додому після завершення дії тимчасового захисту.

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