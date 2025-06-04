РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11502 посетителя онлайн
Новости Помощь от Нидерландов
1 372 4

Морские беспилотники и корабли: Нидерланды передадут Украине пакет военной помощи на 400 млн евро

Брекельманс объявил о помощи Украине

Украина получит от Нидерландов пакет военной помощи в сфере морской безопасности. В него войдут корабли, катера и морские беспилотники, на общую сумму в 400 млн евро.

Помощь анонсировал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн 4 июня в Брюсселе, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнюю Контактную группу я объявляю о новом пакете поддержки в размере 400 миллионов в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций. То есть, широкий спектр из более 100 судов",- сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

Кроме этого, по словам министра, пакет включает в себя более 50 морских беспилотников, также системы вооружения, датчики, резервные части, и обучение украинских специалистов.

"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы как в Черном море, так и вокруг Херсона. Для Украины очень важно защитить себя от этого", - сказал Брекельманс.

Он добавил, что Нидерланды хотят поддержать Украину в вопросах свободы судоходства и сохранения торговых морских путей.

Читайте также: Последняя партия истребителей F-16 для Украины отправилась из Нидерландов

Автор: 

беспилотник (3752) Нидерланды (1599) помощь (7866)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В моїй уяві корабль це шось велике - може катери?
показать весь комментарий
04.06.2025 16:34 Ответить
А зешобла дозволяє ***** заробляти щодня по 20 млн. доларів.
показать весь комментарий
04.06.2025 16:39 Ответить
Московський міф, про її морську «велич»,закінчився ще в часи совдепії!
The Widow Makers | Soviet Cold War Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
04.06.2025 16:44 Ответить
Велика вдячність Нідерландам ЗА ДОПОМОГУ!!!
показать весь комментарий
04.06.2025 17:59 Ответить
 
 