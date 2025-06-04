Морские беспилотники и корабли: Нидерланды передадут Украине пакет военной помощи на 400 млн евро

Украина получит от Нидерландов пакет военной помощи в сфере морской безопасности. В него войдут корабли, катера и морские беспилотники, на общую сумму в 400 млн евро.

Помощь анонсировал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн 4 июня в Брюсселе, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнюю Контактную группу я объявляю о новом пакете поддержки в размере 400 миллионов в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций. То есть, широкий спектр из более 100 судов",- сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

Кроме этого, по словам министра, пакет включает в себя более 50 морских беспилотников, также системы вооружения, датчики, резервные части, и обучение украинских специалистов.

"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы как в Черном море, так и вокруг Херсона. Для Украины очень важно защитить себя от этого", - сказал Брекельманс.

Он добавил, что Нидерланды хотят поддержать Украину в вопросах свободы судоходства и сохранения торговых морских путей.

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