Морські безпілотники та кораблі: Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги на 400 млн євро

Україна отримає від Нідерландів пакет військової допомоги у сфері морської безпеки. До нього увійдуть кораблі, катери та морські безпілотники, на загальну суму в 400 млн євро.

Допомогу анонсував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн 4 червня в Брюсселі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішню Контактну групу я оголошую про новий пакет підтримки у розмірі 400 мільйонів у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій. Тобто, широкий спектр з понад 100 суден",- сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.

Окрім цього, за словами міністра, пакет включає в себе понад 50 морських безпілотників, також системи озброєння, датчики, резервні частини, та навчання українських спеціалістів.

"Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози як у Чорному морі, так і навколо Херсона. Для України дуже важливо захистити себе від цього", - сказав Брекельманс.

Він додав, що Нідерланди хочуть підтримати Україну в питаннях свободи судноплавства та збереження торговельних морських шляхів.

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