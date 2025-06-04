Россияне атаковали КАБами Запорожскую область, ранены 3 человека
4 июня россияне ударили КАБами по одному из поселков Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По предварительной информации, три человека ранены.
Экстренные службы и бригады скорой направлены на помощь людям.
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