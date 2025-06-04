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Новости Обстрелы Запорожской области
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Россияне атаковали КАБами Запорожскую область, ранены 3 человека

Российский истребитель сбрасывает КАБ

4 июня россияне ударили КАБами по одному из поселков Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По предварительной информации, три человека ранены.

Экстренные службы и бригады скорой направлены на помощь людям.

Читайте: 90% КАБов, которые РФ выпускает по Харьковщине, попадают в Купянск, - ОВА

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обстрел (27784) Запорожская область (3201) КАБ (384) война в Украине (4634)


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