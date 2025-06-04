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Новини Обстріли Запорізької області
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Росіяни атакували КАБами Запорізьку область, поранені 3 людини

Російський винищувач скидає КАБ

4 червня росіяни вдарили КАБами по одному із селищ Запорізької області. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За попередньою інформацією, тррьох людей поранено.

Екстрені служби та бригади швидкої направлені на допомогу людям.

Читайте: 90% КАБів, які РФ випускає по Харківщині, влучають у Куп’янську, - ОВА

Автор: 

обстріл (29105) Запорізька область (3731) КАБ (385) війна в Україні (4670)


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