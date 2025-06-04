Росіяни атакували КАБами Запорізьку область, поранені 3 людини
4 червня росіяни вдарили КАБами по одному із селищ Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За попередньою інформацією, тррьох людей поранено.
Екстрені служби та бригади швидкої направлені на допомогу людям.
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