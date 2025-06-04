90% КАБів, які РФ випускає по Харківщині, влучають у Куп’янську, - ОВА

Російські військові скидають на Куп'янськ 90% від кількості всіх авіабомб, які випускають по Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це під час зустрічі з журналістами 4 червня розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

"І ФАБи-500, і півтори тонни мають місце. Ба більше, зараз ворог застосовує практику подвійних ударів. Спочатку КАБ — після того накриває РСЗВ те місце, де було влучання КАБа. Розуміючи, що туди виїхали служби екстреної швидкої медичної допомоги, наші підрозділи ДСНС, національна поліція, він максимально нищить наші цивільні служби в тому числі. Випадки влучання КАБів по мирному цивільному населенню ми фіксуємо фактично щодня", - сказав Синєгубов.

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У Куп'янську лишаються 1600 жителів.

"Ворог продовжує знищувати місто. Ми прийняли рішення кілька тижнів тому щодо виведення звідти лікарні, тому що перебування там лікарів просто небезпечно для їхнього життя. Поряд із цим там перебувають люди. Ми маємо якось зберегти надання хоча б первинної медичної допомоги для людей, тому що постійні прильоти, удари і все інше. Ситуація там загострюється. Електроенергію відновлювати вже майже неможливо. Навіть на правому березі, там, де пошкоджені лінії електропередач, там FPV-дрони можуть дістатися будь-якої точки. Так працюють наші засоби радіолокаційної боротьби, однак все одно ворог так само не стоїть на місці", - розповідає керівник ОВА.

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Нагадаємо, 2 червня п’ять осіб постраждали внаслідок російських авіаударів по Куп’янську.