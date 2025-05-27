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Понад 50 будинків пошкоджено внаслідок удару російського ФАБа по Куп’янську. ФОТОрепортаж

Вранці 27 травня російські війська атакували Куп'янськ ФАБ-500 з УМПК, пошкоджено понад 50 будинків.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 27 травня близько 10:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ. Пошкоджено більше півсотні домоволодінь. За попередніми даними, ворог використав ФАБ-500 з УМПК.

Крім того, сьогодні орієнтовно о 16:30 FPV-дрони ворога вдарили по с. Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено будинок та службовий автомобіль поліції.

Читайте: Ворог з вечора атакує Куп’янськ, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Куп'янська
Росіяни вдарили по Куп'янську ФАБом

Уламок російського снаряду

Автор: 

обстріл (28993) ФАБ (26) Харківська область (1026) Куп’янський район (233) Куп’янськ (797)


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