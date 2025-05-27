РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5420 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Купянщины Обстрелы Купянска
586 0

Более 50 домов повреждены в результате удара российского ФАБа по Купянску. ФОТОрепортаж

Утром 27 мая российские войска атаковали Купянск ФАБ-500 из УМПК, повреждено более 50 домов.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 27 мая около 10:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по г. Купянску. Повреждено более полусотни домовладений. По предварительным данным, враг использовал ФАБ-500 с УМПК.

Кроме того, сегодня ориентировочно в 16:30 FPV-дроны врага ударили по с. Приколотное Купянского района. Повреждены дом и служебный автомобиль полиции.

Читайте: Враг с вечера атакует Купянск, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Последствия обстрела Куп'янська
Россияне нанесли удар по Куп'янську ФАБом

Осколок российского снаряда

Автор: 

обстрел (27672) ФАБ (26) Харьковская область (1018) Купянский район (232) Купянск (673)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 