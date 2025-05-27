Более 50 домов повреждены в результате удара российского ФАБа по Купянску. ФОТОрепортаж
Утром 27 мая российские войска атаковали Купянск ФАБ-500 из УМПК, повреждено более 50 домов.
Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 27 мая около 10:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по г. Купянску. Повреждено более полусотни домовладений. По предварительным данным, враг использовал ФАБ-500 с УМПК.
Кроме того, сегодня ориентировочно в 16:30 FPV-дроны врага ударили по с. Приколотное Купянского района. Повреждены дом и служебный автомобиль полиции.
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