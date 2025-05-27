Враг с вечера атакует Купянск, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Около 8:30 27 мая российские захватчики попали FPV-дроном по Купянску, ранен мирный житель. Вечером атаковали город ФАБ-250.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Отмечается, что FPV-дрон врага попал возле дома, 67-летний мужчина получил ранения.

Вечером россияне нанесли авиационный удар по городу. Предварительно, был применен ФАБ-250, который попал по жилому кварталу. Повреждено не менее 20 домовладений, хозяйственные помещения.

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