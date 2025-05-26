59 человек эвакуировали в течение двух недель из Купянщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение двух последних недель были эвакуированы еще 59 человек из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правоохранители вывезли из Купянской территориальной громады 35 человек, из Куриловской - 15, из Кондрашевской - 9.
Эвакуированных доставили в безопасные районы Купянского района и передали под опеку волонтеров.
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