59 человек эвакуировали в течение двух недель из Купянщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение двух последних недель были эвакуированы еще 59 человек из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители вывезли из Купянской территориальной громады 35 человек, из Куриловской - 15, из Кондрашевской - 9.

Эвакуированных доставили в безопасные районы Купянского района и передали под опеку волонтеров.

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