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Новини Фото Евакуація на Харківщині
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59 осіб евакуювали впродовж двох тижнів з Куп’янщини. ФОТОрепортаж

Впродовж двох останніх тижнів було евакуйовано ще 59 осіб з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області. 

Про це в соцмережі фейсбук повідомила пресслужба поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці вивезли з Купʼянської територіальної громади 35 людей, з Курилівської - 15, з Кіндрашівської - 9.

Евакуйованих доставили у безпечні райони Куп’янського району та передали під опіку волонтерів.

евакуація на Харківщині

евакуація на Харківщині

евакуація на Харківщині

евакуація на Харківщині

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Автор: 

евакуація (2333) Харківська область (1021) Куп’янський район (230) Куп’янськ (795)


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