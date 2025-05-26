59 осіб евакуювали впродовж двох тижнів з Куп’янщини. ФОТОрепортаж

Впродовж двох останніх тижнів було евакуйовано ще 59 осіб з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила пресслужба поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці вивезли з Купʼянської територіальної громади 35 людей, з Курилівської - 15, з Кіндрашівської - 9.

Евакуйованих доставили у безпечні райони Куп’янського району та передали під опіку волонтерів.

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