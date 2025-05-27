Ворог з вечора атакує Куп’янськ, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Близько 8:30 27 травня російські загарбники поцілили FPV-дроном по Куп'янську, поранено мирного жителя. Ввечері атакували місто ФАБ-250.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Зазначається, що FPV-дрон ворога поцілив біля будинку, 67-річний чоловік дістав поранення.

Ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту. Попередньо, було застосовано ФАБ-250, який влучив по житловому кварталу. Пошкоджено щонайменше 20 домоволодінь, господарські приміщення.

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