90% КАБов, которые РФ выпускает по Харьковской области, попадают в Купянск, - ОГА

Российские военные сбрасывают на Купянск 90% от количества всех авиабомб, которые выпускают по Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом во время встречи с журналистами 4 июня рассказал начальник ОВА Олег Синегубов.

"И ФАБы-500, и полторы тонны имеют место. Более того, сейчас враг применяет практику двойных ударов. Сначала КАБ - после того накрывает РСЗО то место, где было попадание КАБа. Понимая, что туда выехали службы экстренной скорой медицинской помощи, наши подразделения ГСЧС, национальная полиция, он максимально уничтожает наши гражданские службы в том числе. Случаи попадания КАБов по мирному гражданскому населению мы фиксируем фактически ежедневно", - сказал Синегубов.

Смотрите также: Более 50 домов повреждены в результате удара российского ФАБа по Купянску. ФОТОрепортаж

В Купянске остаются 1600 жителей.

"Враг продолжает уничтожать город. Мы приняли решение несколько недель назад о выводе оттуда больницы, потому что пребывание там врачей просто опасно для их жизни. Наряду с этим там находятся люди. Мы должны как-то сохранить оказание хотя бы первичной медицинской помощи для людей, потому что постоянные прилеты, удары и все остальное. Ситуация там обостряется. Электроэнергию восстанавливать уже почти невозможно. Даже на правом берегу, там, где повреждены линии электропередач, там FPV-дроны могут добраться до любой точки. Так работают наши средства радиолокационной борьбы, однако все равно враг так же не стоит на месте", - рассказывает руководитель ОВА.

Смотрите: Рашисты сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске: 2 женщины погибли, есть раненые. ФОТО

Напомним, 2 июня пять человек пострадали в результате российских авиаударов по Купянску.