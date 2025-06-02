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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Пять человек пострадали в результате российских авиаударов по Купянску. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 2 июня, российские войска несколько раз атаковали с авиации Купянск в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по г. Купянск около 9:30. В результате атаки повреждены по меньшей мере 30 жилых домов. Две женщины в возрасте 56 и 60 лет, а также 78-летний мужчина получили ранения.

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Ориентировочно в 11:45 враг снова совершил авиаатаку по городу. Травмы получили две женщины. Обстрел вызвал повреждения в частном секторе.

Авиаудар по Купянску 2 июня
Авиаудар по Купянску 2 июня
Авиаудар по Купянску 2 июня
Авиаудар по Купянску 2 июня
Авиаудар по Купянску 2 июня

Автор: 

обстрел (27742) Харьковская область (1042) Купянский район (238) Купянск (675)


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