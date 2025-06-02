П’ять осіб постраждали внаслідок російських авіаударів по Куп’янську. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 червня, російські війська кілька разів атакували з авіації Купʼянськ у Харківській області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ близько 9:30. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків. Дві жінки віком 56 та 60 років, а також 78-річний чоловік дістали поранення.
Орієнтовно об 11:45 ворог знову здійснив авіаатаку по місту. Травми дістали дві жінки. Обстріл спричинив пошкодження у приватному секторі.
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