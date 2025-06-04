Посольство США в Украине снова заявило о риске "значительных воздушных атак"
Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве предупредило своих граждан об угрозе "значительных воздушных атак".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
В сообщении говорится, что в течение последних недель "Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак".
"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - отметили в диппредставительстве.
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+10 ALEX SUROVV #593022
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+8 Максім ХОЙ #398010
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самі не ******** в бомбосховищях спати?
Але не пройшло й трьох днів...
з обранням доні війна в Україні тільки інтенсіфікувалася в рази.
придурок, який вважає себе миротворцем - що може бути жахливіше?
і ця срань "як би я був президентом..." щє на 3.5 років
не кожний доживе до кінця цього *******...
Напевно "західному світові" належить пройти через це. Щоб засвоїти уроки.
77 мільйонів 284 тищі 118 рил, якщо точніше.
Тому не слід зневажати США як державу. Як видно з цих цифр, більшість населення (а там десь 330 мільйонів душ жиє) до вибору рудого чувирла не причетні. І вони ще скажуть своє слово.