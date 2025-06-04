Посольство США в Украине снова заявило о риске "значительных воздушных атак"

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве предупредило своих граждан об угрозе "значительных воздушных атак".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении говорится, что в течение последних недель "Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак".

"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - отметили в диппредставительстве.

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