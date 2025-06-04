РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13557 посетителей онлайн
Новости Посольство США заявило об угрозе атак РФ по Украине
2 950 24

Посольство США в Украине снова заявило о риске "значительных воздушных атак"

Посольство США заявило об угрозе атак РФ по Украине

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве предупредило своих граждан об угрозе "значительных воздушных атак".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении говорится, что в течение последних недель "Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак".

"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - отметили в диппредставительстве.

Читайте: Предлагаем США взаимовыгодное соглашение о поставках оружия, - Зеленский

Автор: 

обстрел (27784) посольство (1084) США (27106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
цей ризик кожну ніч і кожен день, якщо шановне посольство не мітило...
самі не ******** в бомбосховищях спати?
показать весь комментарий
04.06.2025 20:17 Ответить
+10
Ви тільки вдумайтесь, посольство сша офіційно призиває своїх громадян в українських містах ховатися в підвалах від рашистських обстрілів. При цьому сша відмовзяється визнати рашистів тероритстами. А терористами вони називають Україну, хоча посольства на Сосії не закликають своїх громадян ховатися від обстрілів Україною.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:26 Ответить
+8
Нічого нового,буде удар по Україні а потім буде відповідь України по россії.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого нового,буде удар по Україні а потім буде відповідь України по россії.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:11 Ответить
цей ризик кожну ніч і кожен день, якщо шановне посольство не мітило...
самі не ******** в бомбосховищях спати?
показать весь комментарий
04.06.2025 20:17 Ответить
*помітило
показать весь комментарий
04.06.2025 20:33 Ответить
Це все на що сша здатні це лякати нас новими атаками. Так перекажіть ***** що Україна теж розхерачить вже не дальні аеродроми а московські аеропорти і електростанції в відповідь за теракти і обстріли російськими терористами українських міст
показать весь комментарий
04.06.2025 20:20 Ответить
Після атаки України Росія більше не зможе використовувати стратегічні Ту-95 або Ту-22, - WSJ
Але не пройшло й трьох днів...
показать весь комментарий
04.06.2025 20:22 Ответить
Ще іскандери з наземних пускових, калібри з кораблей, кінджали з мигів, ті ж каби та шахеди. А те що Ви вказали - ну так, не зможе.
показать весь комментарий
04.06.2025 21:15 Ответить
США знову обісралося, нічого нового..а слабо пару сотень томагавків передати?
показать весь комментарий
04.06.2025 20:22 Ответить
Вони скоріш спакують свої валізи та закриють амбасаду у Києві- бо це не їх війна
показать весь комментарий
04.06.2025 20:48 Ответить
Зеленському треба виступити з заявою на весь світ і попередити путина,що його теракти закінчилися. Як що будуть нас обстрилювати,ми в обовьязковому порядку дамо відповідь також. Але з заявою на весь світ. І хай тоди Трамп щось скаже.А вдарити треба також по Москві.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:23 Ответить
От цікаво - під водою та під носом у кацапів міст замінували....як там кремль?...
показать весь комментарий
04.06.2025 20:50 Ответить
Но ППО ми не дамо, бо це ескалація.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:24 Ответить
Я уж подумал, что США будут нас атаковать, после разговора Трампа...
показать весь комментарий
04.06.2025 20:24 Ответить
Ще не вечір ( у трампона)
показать весь комментарий
04.06.2025 20:51 Ответить
треба визнати,
з обранням доні війна в Україні тільки інтенсіфікувалася в рази.
придурок, який вважає себе миротворцем - що може бути жахливіше?
і ця срань "як би я був президентом..." щє на 3.5 років
не кожний доживе до кінця цього *******...
показать весь комментарий
04.06.2025 20:25 Ответить
Ви тільки вдумайтесь, посольство сша офіційно призиває своїх громадян в українських містах ховатися в підвалах від рашистських обстрілів. При цьому сша відмовзяється визнати рашистів тероритстами. А терористами вони називають Україну, хоча посольства на Сосії не закликають своїх громадян ховатися від обстрілів Україною.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:26 Ответить
На жаль, так. Половина виборців США їбонулися.

Напевно "західному світові" належить пройти через це. Щоб засвоїти уроки.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:34 Ответить
>> Половина виборців США їбонулися

77 мільйонів 284 тищі 118 рил, якщо точніше.

Тому не слід зневажати США як державу. Як видно з цих цифр, більшість населення (а там десь 330 мільйонів душ жиє) до вибору рудого чувирла не причетні. І вони ще скажуть своє слово.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:37 Ответить
Малюк не спить)
показать весь комментарий
04.06.2025 20:27 Ответить
Посольство мало б передати своєму боссу, що вони з підвала взагалі не вилізуть, поки той буде ***** облизувати.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:36 Ответить
Це після того як Путін пообіцяв відповісти на операцію України "Павутина" на аеродроми РФ,
показать весь комментарий
04.06.2025 20:54 Ответить
Звісно. Трамп особисто боагословив путіна на масові вбивства українців і руйнацію міст України сьогодні під час телефонної розмови з пуйлом.
показать весь комментарий
04.06.2025 20:55 Ответить
хай йдуть ***** разом зі своєю знову "великою" америкою
показать весь комментарий
04.06.2025 21:28 Ответить
В 22-му ржали,коли посольства повиїжджали з Києва,ржіть далі, ********!
показать весь комментарий
04.06.2025 21:46 Ответить
А шо нового?
показать весь комментарий
04.06.2025 21:48 Ответить
 
 