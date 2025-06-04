Посольство США в Україні знову заявило про ризик "значних повітряних атак"
Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві попередило своїх громадян про загрозу "значних повітряних атак".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
В повідомленні йдеться, що протягом останніх тижнів "Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак".
"Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – зазначили в диппредставництві.
Топ коментарі
+11 три - пятнадцать
показати весь коментар04.06.2025 20:17 Відповісти Посилання
+11 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар04.06.2025 20:26 Відповісти Посилання
+8 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар04.06.2025 20:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
самі не ******** в бомбосховищях спати?
Але не пройшло й трьох днів...
з обранням доні війна в Україні тільки інтенсіфікувалася в рази.
придурок, який вважає себе миротворцем - що може бути жахливіше?
і ця срань "як би я був президентом..." щє на 3.5 років
не кожний доживе до кінця цього *******...
Напевно "західному світові" належить пройти через це. Щоб засвоїти уроки.
77 мільйонів 284 тищі 118 рил, якщо точніше.
Тому не слід зневажати США як державу. Як видно з цих цифр, більшість населення (а там десь 330 мільйонів душ жиє) до вибору рудого чувирла не причетні. І вони ще скажуть своє слово.