Посольство США в Україні знову заявило про ризик "значних повітряних атак"

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві попередило своїх громадян про загрозу "значних повітряних атак".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

В повідомленні йдеться, що протягом останніх тижнів "Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак".

"Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – зазначили в диппредставництві.

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