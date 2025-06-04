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Новини Посольство США заявило про загрозу атак РФ по Україні
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Посольство США в Україні знову заявило про ризик "значних повітряних атак"

Посольство США заявило про загрозу атак РФ по Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві попередило своїх громадян про загрозу "значних повітряних атак".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

В повідомленні йдеться, що протягом останніх тижнів "Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак".

"Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – зазначили в диппредставництві.

Читайте: Пропонуємо США взаємовигідну угоду з постачання зброї, - Зеленський

Автор: 

обстріл (29105) посольство (948) США (23360)


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Топ коментарі
+11
цей ризик кожну ніч і кожен день, якщо шановне посольство не мітило...
самі не ******** в бомбосховищях спати?
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04.06.2025 20:17 Відповісти
+11
Ви тільки вдумайтесь, посольство сша офіційно призиває своїх громадян в українських містах ховатися в підвалах від рашистських обстрілів. При цьому сша відмовзяється визнати рашистів тероритстами. А терористами вони називають Україну, хоча посольства на Сосії не закликають своїх громадян ховатися від обстрілів Україною.
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04.06.2025 20:26 Відповісти
+8
Нічого нового,буде удар по Україні а потім буде відповідь України по россії.
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04.06.2025 20:11 Відповісти
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Нічого нового,буде удар по Україні а потім буде відповідь України по россії.
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04.06.2025 20:11 Відповісти
цей ризик кожну ніч і кожен день, якщо шановне посольство не мітило...
самі не ******** в бомбосховищях спати?
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04.06.2025 20:17 Відповісти
*помітило
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04.06.2025 20:33 Відповісти
Це все на що сша здатні це лякати нас новими атаками. Так перекажіть ***** що Україна теж розхерачить вже не дальні аеродроми а московські аеропорти і електростанції в відповідь за теракти і обстріли російськими терористами українських міст
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04.06.2025 20:20 Відповісти
Після атаки України Росія більше не зможе використовувати стратегічні Ту-95 або Ту-22, - WSJ
Але не пройшло й трьох днів...
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04.06.2025 20:22 Відповісти
Ще іскандери з наземних пускових, калібри з кораблей, кінджали з мигів, ті ж каби та шахеди. А те що Ви вказали - ну так, не зможе.
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04.06.2025 21:15 Відповісти
США знову обісралося, нічого нового..а слабо пару сотень томагавків передати?
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04.06.2025 20:22 Відповісти
Вони скоріш спакують свої валізи та закриють амбасаду у Києві- бо це не їх війна
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04.06.2025 20:48 Відповісти
Зеленському треба виступити з заявою на весь світ і попередити путина,що його теракти закінчилися. Як що будуть нас обстрилювати,ми в обовьязковому порядку дамо відповідь також. Але з заявою на весь світ. І хай тоди Трамп щось скаже.А вдарити треба також по Москві.
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04.06.2025 20:23 Відповісти
От цікаво - під водою та під носом у кацапів міст замінували....як там кремль?...
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04.06.2025 20:50 Відповісти
Но ППО ми не дамо, бо це ескалація.
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04.06.2025 20:24 Відповісти
Я уж подумал, что США будут нас атаковать, после разговора Трампа...
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04.06.2025 20:24 Відповісти
Ще не вечір ( у трампона)
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04.06.2025 20:51 Відповісти
треба визнати,
з обранням доні війна в Україні тільки інтенсіфікувалася в рази.
придурок, який вважає себе миротворцем - що може бути жахливіше?
і ця срань "як би я був президентом..." щє на 3.5 років
не кожний доживе до кінця цього *******...
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04.06.2025 20:25 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь, посольство сша офіційно призиває своїх громадян в українських містах ховатися в підвалах від рашистських обстрілів. При цьому сша відмовзяється визнати рашистів тероритстами. А терористами вони називають Україну, хоча посольства на Сосії не закликають своїх громадян ховатися від обстрілів Україною.
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04.06.2025 20:26 Відповісти
На жаль, так. Половина виборців США їбонулися.

Напевно "західному світові" належить пройти через це. Щоб засвоїти уроки.
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04.06.2025 20:34 Відповісти
>> Половина виборців США їбонулися

77 мільйонів 284 тищі 118 рил, якщо точніше.

Тому не слід зневажати США як державу. Як видно з цих цифр, більшість населення (а там десь 330 мільйонів душ жиє) до вибору рудого чувирла не причетні. І вони ще скажуть своє слово.
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04.06.2025 20:37 Відповісти
Малюк не спить)
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04.06.2025 20:27 Відповісти
Посольство мало б передати своєму боссу, що вони з підвала взагалі не вилізуть, поки той буде ***** облизувати.
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04.06.2025 20:36 Відповісти
Це після того як Путін пообіцяв відповісти на операцію України "Павутина" на аеродроми РФ,
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04.06.2025 20:54 Відповісти
Звісно. Трамп особисто боагословив путіна на масові вбивства українців і руйнацію міст України сьогодні під час телефонної розмови з пуйлом.
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04.06.2025 20:55 Відповісти
хай йдуть ***** разом зі своєю знову "великою" америкою
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04.06.2025 21:28 Відповісти
В 22-му ржали,коли посольства повиїжджали з Києва,ржіть далі, ********!
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04.06.2025 21:46 Відповісти
А шо нового?
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04.06.2025 21:48 Відповісти
 
 