Пропонуємо США взаємовигідну угоду з постачання зброї, - Зеленський
У разі підписання зі США оборонної угоди Україна планує закуповувати американську зброю, яку раніше купували країни Близького Сходу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, глава держави зауважив, що президентові США Дональду Трампу "подобаються угоди".
"Для нас це може бути win-win, важлива угода. Важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання всі ці виписані (в проєкті угоди - ред.) - яка зброя, в якій кількості. Я, чесно кажучи, не бачу тут серйозних викликів", - сказав Зеленський.
За його словами, йдеться про можливість закупівлі американської зброї, яку країни Близького Сходу "у той чи інший час купували у більших обсягах", тож це не щось "незрозуміле, фантастичне".
Глава держави додав, що все "залежить від Президента Трампа".
Зеленський пояснив свою пропозицію: "У нас є кошти недовикористані... - нічого нового не потрібно, - які були проголосовані Конгресом минулого року. Ми хотіли би їх використати. Але при цьому ми показуємо, що можемо використати їх, а можемо (укласти) окрему сильну угоду, оборонну угоду і окремі додаткові кошти"
Він нагадав, що до складу української делегації, яка прибула напередодні у США, входять перший заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, які представлять відповідні питання щодо оборонної угоди, яку запропонувала українська сторона.
Президент також зауважив, що перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко має зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, для обговорення українських пропозицій щодо угоди про вільну торгівлю між Україною і США.
"Вона представить і (пропозиції) по "мінеральній угоді" сьогодні у Сенаті, а також Бессенту", - додав він.
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по ЗЄліной тисщє !
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2. шведська зброя проста та надійна
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zeРМАКИ
Добре,що у нас є такий чесний президент тільки мапа говорить про зворотне..Просто порівняйте території контрольвані урядом Порошенка і території під контролем уряду Зеленського.