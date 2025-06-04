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Новини Забезпечення ЗСУ зброєю
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Пропонуємо США взаємовигідну угоду з постачання зброї, - Зеленський

президент України Зеленський

У разі підписання зі США оборонної угоди Україна планує закуповувати американську зброю, яку раніше купували країни Близького Сходу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, глава держави зауважив, що президентові США Дональду Трампу "подобаються угоди".

"Для нас це може бути win-win, важлива угода. Важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання всі ці виписані (в проєкті угоди - ред.) - яка зброя, в якій кількості. Я, чесно кажучи, не бачу тут серйозних викликів", - сказав Зеленський.

За його словами, йдеться про можливість закупівлі американської зброї, яку країни Близького Сходу "у той чи інший час купували у більших обсягах", тож це не щось "незрозуміле, фантастичне".

Глава держави додав, що все "залежить від Президента Трампа".

Читайте: Зеленський: Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії

Зеленський пояснив свою пропозицію: "У нас є кошти недовикористані... - нічого нового не потрібно, - які були проголосовані Конгресом минулого року. Ми хотіли би їх використати. Але при цьому ми показуємо, що можемо використати їх, а можемо (укласти) окрему сильну угоду, оборонну угоду і окремі додаткові кошти"

Він нагадав, що до складу української делегації, яка прибула напередодні у США, входять перший заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, які представлять відповідні питання щодо оборонної угоди, яку запропонувала українська сторона.

Президент також зауважив, що перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко має зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, для обговорення українських пропозицій щодо угоди про вільну торгівлю між Україною і США.

"Вона представить і (пропозиції) по "мінеральній угоді" сьогодні у Сенаті, а також Бессенту", - додав він.

Читайте також: Українська делегація в США обговорить оборонну угоду про постачання зброї, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) зброя (7526) США (23360)


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Топ коментарі
+5
Головне - гроші. Та де ж їх взяти. Менше красти - не варіант же.
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04.06.2025 18:18 Відповісти
+4
"КУПИМО ЗБРОЮ (багато) - ЗА ВАШІ ГРОШІ!"

zeРМАКИ
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04.06.2025 18:33 Відповісти
+3
Під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.
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04.06.2025 18:22 Відповісти
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Головне - гроші. Та де ж їх взяти. Менше красти - не варіант же.
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04.06.2025 18:18 Відповісти
Як трумпу свого братіка плішивого занепокоїти? Нічого риже падло проти парашііі не зробить.
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04.06.2025 18:25 Відповісти
а якщо трамп відмовиться, всім роздати....

по ЗЄліной тисщє !

.
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04.06.2025 18:39 Відповісти
Цур вам! Не красти, таке скажите. Лідор мудро вказав, що є ж ще невикористані гамериканські кошти. За ваші гроші у вас і будем купувати. І похєр, що виробники зброї понапідписували контрактів на роки вперед. Бо зєля так придумав і так хоче
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04.06.2025 18:44 Відповісти
Тобі ж кажуть, гроші є, тиснуть ляжку. Ми їм гроші, вони нам зброю. Що тут не зрозумілого?
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04.06.2025 18:52 Відповісти
Правильно, потрібно розвивати спільне виробництво високотехнологічного обладнання та зброї!
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04.06.2025 18:23 Відповісти
З ким? З рижими п.дорами? Тв НИХ Є ДРЮГ вЛАДІМІР.
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04.06.2025 18:37 Відповісти
і ціни на зброю захмарні у "партнерів", бо мета збройних корпорацій не захист країн дешево і ефективно, а одержання прибутку

.
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04.06.2025 18:42 Відповісти
І це присутньо. Але Китай, чи Тайвань, чи Пд. Корея не виділили грошей Україні щоб можна було за їхні гроші у них купувати дешевше. Лідор не промах, січе тему.
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04.06.2025 18:46 Відповісти
треба розвивати спільні виробництва а ВПК з Швецією:
1. виробляють практично весь спектр озброєнь від гранатомета до фрегатів та літаків
2. шведська зброя проста та надійна

.
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04.06.2025 19:02 Відповісти
Цікаво що Тампон на це скаже. Воно ж весь час верещало що американські платники податків не повинні оплачувати війну в Україні. А що до того що Україна буде платити за зброю і американські платники податків будуть ще й отримувати гроші і робочі місця? Як Тампон викрутиться перед своїми холопами якщо не захоче продавати Україні зброю?
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04.06.2025 18:27 Відповісти
Він вже сказав. Ніяких санкцій. Падло смердюче.
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04.06.2025 18:32 Відповісти
Якось соромлюсь встрявати , але гроші американські. Лідор так же ж і сказав, в статті зрозуміло і прямо про це говориться.
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04.06.2025 18:49 Відповісти
Руда сволота вже просить Сенат не розглядати санкції проти кацапні. Занавєс.
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04.06.2025 18:31 Відповісти
"КУПИМО ЗБРОЮ (багато) - ЗА ВАШІ ГРОШІ!"

zeРМАКИ
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04.06.2025 18:33 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, якби він був президентом у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він би не допустив появи на півострові «зелених чоловічків», якими пізніше виявилися російські військові. Про це він сказав в інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO. Текст інтерв'ю https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-programi-axios-sho-vihodit-na-p-66313 опублікований 1 лютого на сайті Офісу президента.

Добре,що у нас є такий чесний президент тільки мапа говорить про зворотне..Просто порівняйте території контрольвані урядом Порошенка і території під контролем уряду Зеленського.
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04.06.2025 18:45 Відповісти
І після того як не втік так за народ піклується, всім серцем і душою.
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04.06.2025 18:51 Відповісти
краще б втік,разом із своєю командою гівнюків..
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04.06.2025 18:56 Відповісти
 
 