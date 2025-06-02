Українська делегація в США обговорить оборонну угоду про постачання зброї, - Зеленський

Українська делегація в США обговорить проєкт оборонної угоди, а також угоди про вільну торгівлю.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша команда планує бути у США і там будуть порушувати саме ці два питання, які для нас дуже важливі: угода про вільну торгівлю, а також (я це проговорював з президентом Трампом) я дуже хотів би, щоб ми могли укласти сильну угоду щодо оборони про постачання відповідною зброєю України. Ми хочемо це купити. Тобто це угода, це ніякі не подарунки. Це важливі речі. І відповідні зустрічі будуть проводитись в Сполучених Штатах Америки",- заявив Зеленський.