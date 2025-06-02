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Новини Вільна торгівля між Україною та США
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Українська делегація в США обговорить оборонну угоду про постачання зброї, - Зеленський

Зеленський про угоди із США

Українська делегація в США обговорить проєкт оборонної угоди, а також угоди про вільну торгівлю.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша команда планує бути у США і там будуть порушувати саме ці два питання, які для нас дуже важливі: угода про вільну торгівлю, а також (я це проговорював з президентом Трампом) я дуже хотів би, щоб ми могли укласти сильну угоду щодо оборони про постачання відповідною зброєю України. Ми хочемо це купити. Тобто це угода, це ніякі не подарунки. Це важливі речі. І відповідні зустрічі будуть проводитись в Сполучених Штатах Америки",- заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в листі американському колезі Дональду Трампу запропонував укласти угоду про вільну торгівлю між Україною та США.

Читайте також: Європа хоче купити зброю у США для України на випадок, якщо Трамп відмовиться допомагати, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) зброя (7523) США (23348) торгівля (1334)


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а тим часом людиною року в України назвали......посла Ізраїлю! не захисника України,не конструктора зброї ,не волонтера,а посла Бродського...
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02.06.2025 21:46 Відповісти
так рік щє не закінчився, це минулого?
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02.06.2025 21:51 Відповісти
Це ж як показово, неоціненний вклад посла в нашу перемогу
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02.06.2025 21:49 Відповісти
до чого тут взагалі посол?
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02.06.2025 21:50 Відповісти
Є кого послати
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02.06.2025 22:06 Відповісти
 
 