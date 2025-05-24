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Новини Європа хоче купити зброю США для України
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Європа хоче купити зброю у США для України на випадок, якщо Трамп відмовиться допомагати, - Bloomberg

Європа хоче купити у США зброю і передати її Україні

Лідери європейських країн розглядають можливість закупівлі американської зброї для України на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться допомагати Києву. 

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Bloomberg зазначає, що Європа не має ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її в досить великих обсягах. І стає зрозуміло, що США більше не будуть її постачати, пише видання. Білий дім також відхилив заклики Європи продовжувати тиснути на очільника РФ Володимира Путіна, щоб той погодився на негайне припинення вогню через посилення санкцій. 

Співрозмовники видання кажуть, що Кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу.

З огляду на це, пропозиція, яка все більше набирає підтримки, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.

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Це допомогло б Україні стримати просування Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню.

Окрім цього, як пише агентство, такий поворот змусить змусить Трампа вибирати між двома конкуруючими бажаннями: уникнути ворожнечі з Путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.

Джерела додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей.

У матеріалі також сказано, що постачання зброї в Україну, схвалене експрезидентом США Джо Байденом, може закінчитися цього літа. Європі зі свого боку буде важко виробляти достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину, а Путін спробує скористатися цією динамікою.

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Автор: 

Європа (1869) зброя (7502) США (23280) Трамп Дональд (6014)


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Топ коментарі
+4
Пропозиція, яка все більше набирає підтримки, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну всупереч забороні Трампа?
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24.05.2025 21:45
+4
А нащо тоді цирк з угодою про ресурси?
США вартість зброї вносить в фонд, ми - доходи від ресурсів.
Риже падло вже давно забуло про неї. Мудак дементний
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24.05.2025 22:03
+3
Так уже потрібно закупляти - бо Трамп ше той зух
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24.05.2025 21:42
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Так уже потрібно закупляти - бо Трамп ше той зух
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24.05.2025 21:42 Відповісти
Пропозиція, яка все більше набирає підтримки, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну всупереч забороні Трампа?
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24.05.2025 21:45 Відповісти
Це для захисту себе улюблених, а не України!!!!!!!!!!!
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25.05.2025 07:13 Відповісти
Трамп наложит запрет на реэкспорт и ту-ту а не помощь будет...
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24.05.2025 21:47 Відповісти
Читаєте думки Тампа , чи фантазуєте на догоду кацапам ?
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24.05.2025 21:55 Відповісти
Предполагаю. Шаг вполне в духе Трампа, да и таким образом Украине активно "помогают" Швейцария и Израиль, для примера.
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24.05.2025 21:57 Відповісти
Я думаю, Трампу пох буде, якщо бабло за зброю капатиме. Він не хоче допомагати Україні (і не тільки нам) саме безкоштовно
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24.05.2025 21:56 Відповісти
Хорошо бы так.
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24.05.2025 22:03 Відповісти
Трамп не хоче ВЗАГАЛІ допомагати Україні. І він це демонструє постійно. Сьогодні говорить, що допомога не має бути безкоштовною, а завтра придумає сотню причин чому не можна продавати зброю
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25.05.2025 09:13 Відповісти
А нащо тоді цирк з угодою про ресурси?
США вартість зброї вносить в фонд, ми - доходи від ресурсів.
Риже падло вже давно забуло про неї. Мудак дементний
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24.05.2025 22:03 Відповісти
треба денонсувати в такому випадку
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24.05.2025 23:26 Відповісти
Тобто Європа сама для себе визнає що Трамп хлвська лялька..
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24.05.2025 22:17 Відповісти
какая єто **** трамп , то ьля со своим парадом, *****
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24.05.2025 23:50 Відповісти
Сколько американского оружия есть в Европейских странах что и закупать ненадо .А надо менше с порожнего в пустую качать . Менше балабольством заниматся.
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25.05.2025 05:14 Відповісти
Так хочуть, що аж неможуть.
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25.05.2025 05:35 Відповісти
Потрібно не хотіти, вже діяти, це по-перше. А по-друге, не факт що США ту зброю продасть, якщо вона для України
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25.05.2025 09:09 Відповісти
 
 