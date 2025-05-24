Європа хоче купити зброю у США для України на випадок, якщо Трамп відмовиться допомагати, - Bloomberg

Лідери європейських країн розглядають можливість закупівлі американської зброї для України на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться допомагати Києву.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Bloomberg зазначає, що Європа не має ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її в досить великих обсягах. І стає зрозуміло, що США більше не будуть її постачати, пише видання. Білий дім також відхилив заклики Європи продовжувати тиснути на очільника РФ Володимира Путіна, щоб той погодився на негайне припинення вогню через посилення санкцій.

Співрозмовники видання кажуть, що Кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу.

З огляду на це, пропозиція, яка все більше набирає підтримки, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.

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Це допомогло б Україні стримати просування Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню.

Окрім цього, як пише агентство, такий поворот змусить змусить Трампа вибирати між двома конкуруючими бажаннями: уникнути ворожнечі з Путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.

Джерела додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей.

У матеріалі також сказано, що постачання зброї в Україну, схвалене експрезидентом США Джо Байденом, може закінчитися цього літа. Європі зі свого боку буде важко виробляти достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину, а Путін спробує скористатися цією динамікою.

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