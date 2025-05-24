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Новости Европа хочет купить оружие США для Украины
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Европа хочет купить оружие у США для Украины на случай, если Трамп откажется помогать, - Bloomberg

Европа хочет купить у США оружие и передать его Украине

Лидеры европейских стран рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины на случай, если президент США Дональд Трамп откажется помогать Киеву.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Bloomberg отмечает, что Европа не имеет ни запасов оружия, ни возможностей производить его в достаточно больших объемах. И становится понятно, что США больше не будут его поставлять, пишет издание. Белый дом также отклонил призывы Европы продолжать давить на главу РФ Владимира Путина, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня из-за усиления санкций.

Собеседники издания говорят, что Кремль, судя по всему, затягивает мирные переговоры, обещанные Трампу, готовясь к летнему наступлению.

Учитывая это, предложение, которое все больше набирает поддержку, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину. Идея заключается в том, что если Трамп откажется поставлять американское вооружение Украине, то это сделает Европа.

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Это помогло бы Украине сдержать продвижение России и могло бы оказать новое давление на Путина, чтобы он серьезно отнесся к прекращению огня.

Кроме этого, как пишет агентство, такой поворот заставит Трампа выбирать между двумя конкурирующими желаниями: избежать вражды с Путиным и желанием принести больше денег для США за счет дорогих товаров военного назначения.

Источники добавили, что ожидают, что США продолжат делиться разведданными с Украиной, чтобы помочь в определении целей.

В материале также сказано, что поставки оружия в Украину, одобренные экс-президентом США Джо Байденом, могут закончиться этим летом. Европе со своей стороны будет трудно производить достаточно оружия, чтобы заполнить этот пробел, а Путин попытается воспользоваться этой динамикой.

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Автор: 

Европа (1907) оружие (10240) США (27034) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
+4
Пропозиція, яка все більше набирає підтримки, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну всупереч забороні Трампа?
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24.05.2025 21:45
+4
А нащо тоді цирк з угодою про ресурси?
США вартість зброї вносить в фонд, ми - доходи від ресурсів.
Риже падло вже давно забуло про неї. Мудак дементний
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24.05.2025 22:03
+3
Так уже потрібно закупляти - бо Трамп ше той зух
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24.05.2025 21:42
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Так уже потрібно закупляти - бо Трамп ше той зух
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24.05.2025 21:42 Ответить
Пропозиція, яка все більше набирає підтримки, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну всупереч забороні Трампа?
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24.05.2025 21:45 Ответить
Це для захисту себе улюблених, а не України!!!!!!!!!!!
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25.05.2025 07:13 Ответить
Трамп наложит запрет на реэкспорт и ту-ту а не помощь будет...
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24.05.2025 21:47 Ответить
Читаєте думки Тампа , чи фантазуєте на догоду кацапам ?
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24.05.2025 21:55 Ответить
Предполагаю. Шаг вполне в духе Трампа, да и таким образом Украине активно "помогают" Швейцария и Израиль, для примера.
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24.05.2025 21:57 Ответить
Я думаю, Трампу пох буде, якщо бабло за зброю капатиме. Він не хоче допомагати Україні (і не тільки нам) саме безкоштовно
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24.05.2025 21:56 Ответить
Хорошо бы так.
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24.05.2025 22:03 Ответить
Трамп не хоче ВЗАГАЛІ допомагати Україні. І він це демонструє постійно. Сьогодні говорить, що допомога не має бути безкоштовною, а завтра придумає сотню причин чому не можна продавати зброю
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25.05.2025 09:13 Ответить
А нащо тоді цирк з угодою про ресурси?
США вартість зброї вносить в фонд, ми - доходи від ресурсів.
Риже падло вже давно забуло про неї. Мудак дементний
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24.05.2025 22:03 Ответить
треба денонсувати в такому випадку
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24.05.2025 23:26 Ответить
Тобто Європа сама для себе визнає що Трамп хлвська лялька..
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24.05.2025 22:17 Ответить
какая єто **** трамп , то ьля со своим парадом, *****
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24.05.2025 23:50 Ответить
Сколько американского оружия есть в Европейских странах что и закупать ненадо .А надо менше с порожнего в пустую качать . Менше балабольством заниматся.
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25.05.2025 05:14 Ответить
Так хочуть, що аж неможуть.
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25.05.2025 05:35 Ответить
Потрібно не хотіти, вже діяти, це по-перше. А по-друге, не факт що США ту зброю продасть, якщо вона для України
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25.05.2025 09:09 Ответить
 
 