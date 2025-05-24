Европа хочет купить оружие у США для Украины на случай, если Трамп откажется помогать, - Bloomberg

Лидеры европейских стран рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины на случай, если президент США Дональд Трамп откажется помогать Киеву.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Bloomberg отмечает, что Европа не имеет ни запасов оружия, ни возможностей производить его в достаточно больших объемах. И становится понятно, что США больше не будут его поставлять, пишет издание. Белый дом также отклонил призывы Европы продолжать давить на главу РФ Владимира Путина, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня из-за усиления санкций.

Собеседники издания говорят, что Кремль, судя по всему, затягивает мирные переговоры, обещанные Трампу, готовясь к летнему наступлению.

Учитывая это, предложение, которое все больше набирает поддержку, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину. Идея заключается в том, что если Трамп откажется поставлять американское вооружение Украине, то это сделает Европа.

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Это помогло бы Украине сдержать продвижение России и могло бы оказать новое давление на Путина, чтобы он серьезно отнесся к прекращению огня.

Кроме этого, как пишет агентство, такой поворот заставит Трампа выбирать между двумя конкурирующими желаниями: избежать вражды с Путиным и желанием принести больше денег для США за счет дорогих товаров военного назначения.

Источники добавили, что ожидают, что США продолжат делиться разведданными с Украиной, чтобы помочь в определении целей.

В материале также сказано, что поставки оружия в Украину, одобренные экс-президентом США Джо Байденом, могут закончиться этим летом. Европе со своей стороны будет трудно производить достаточно оружия, чтобы заполнить этот пробел, а Путин попытается воспользоваться этой динамикой.

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