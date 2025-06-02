Украинская делегация в США обсудит оборонное соглашение о поставках оружия, - Зеленский

Украинская делегация в США обсудит проект оборонного соглашения, а также соглашения о свободной торговле.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша команда планирует быть в США и там будут поднимать именно эти два вопроса, которые для нас очень важны: соглашение о свободной торговле, а также (я это проговаривал с президентом Трампом) я очень хотел бы, чтобы мы могли заключить сильное соглашение по обороне о снабжении соответствующим оружием Украины. Мы хотим это купить. То есть это соглашение, это никакие не подарки. Это важные вещи. И соответствующие встречи будут проводиться в Соединенных Штатах Америки", - заявил Зеленский.