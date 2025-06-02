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Новости Свободная торговля между Украиной и США
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Украинская делегация в США обсудит оборонное соглашение о поставках оружия, - Зеленский

Зеленский о соглашениях с США

Украинская делегация в США обсудит проект оборонного соглашения, а также соглашения о свободной торговле.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша команда планирует быть в США и там будут поднимать именно эти два вопроса, которые для нас очень важны: соглашение о свободной торговле, а также (я это проговаривал с президентом Трампом) я очень хотел бы, чтобы мы могли заключить сильное соглашение по обороне о снабжении соответствующим оружием Украины. Мы хотим это купить. То есть это соглашение, это никакие не подарки. Это важные вещи. И соответствующие встречи будут проводиться в Соединенных Штатах Америки", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в письме американскому коллеге Дональду Трампу предложил заключить соглашение о свободной торговле между Украиной и США.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) оружие (10257) США (27094) торговля (963)


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а тим часом людиною року в України назвали......посла Ізраїлю! не захисника України,не конструктора зброї ,не волонтера,а посла Бродського...
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02.06.2025 21:46 Ответить
так рік щє не закінчився, це минулого?
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02.06.2025 21:51 Ответить
Який жах! Людоньки, що ж це коїться? Зрада зрадна!!! (насправді у цієї премії 21 номінація, і цей посол якраз нагороджений у номінації для закордонних діячів...) Але кого це цікавить? Зрада!!!
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02.06.2025 22:35 Ответить
дурашка ти маленький...невже з усіх закордонних діячів,НАЙБІЛЬШЕ для України зробив цей Бродський?
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02.06.2025 22:36 Ответить
Ось https://www.ludinaroku.com.ua/ua/vidbulas-29-ta-urochysta-tseremoniya-vruchennya-premiyi-lyudyna-roku-2024 список всіх хто переміг - там не тільки бродський
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02.06.2025 22:38 Ответить
Це ж як показово, неоціненний вклад посла в нашу перемогу
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02.06.2025 21:49 Ответить
до чого тут взагалі посол?
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02.06.2025 21:50 Ответить
Є кого послати
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02.06.2025 22:06 Ответить
А що робити з потужною безпековою угодою з США, яку підписав Шашличний в минулому році?
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02.06.2025 22:34 Ответить
мы тебе дадим ракет..... томагавкав....
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02.06.2025 22:42 Ответить
 
 