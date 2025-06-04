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Новости Обеспечение ВСУ оружием
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Предлагаем США взаимовыгодное соглашение о поставках оружия, - Зеленский

президент Украины Зеленский

В случае подписания с США оборонного соглашения Украина планирует закупать американское оружие, которое ранее покупали страны Ближнего Востока.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, глава государства отметил, что президенту США Дональду Трампу "нравятся соглашения".

"Для нас это может быть win-win, важная сделка. Важное оружие, которое нам нужно. Главные вопросы все эти выписаны (в проекте соглашения. - Ред.) - какое оружие, в каком количестве. Я, честно говоря, не вижу здесь серьезных вызовов", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о возможности закупки американского оружия, которое страны Ближнего Востока "в то или иное время покупали в больших объемах", поэтому это не что-то "непонятное, фантастическое".

Глава государства добавил, что все "зависит от Президента Трампа".

Читайте: Зеленский: Сенат США готов к новым санкциям против России

Зеленский объяснил свое предложение: "У нас есть средства недоиспользованные... - ничего нового не нужно, - которые были проголосованы Конгрессом в прошлом году. Мы хотели бы их использовать. Но при этом мы показываем, что можем использовать их, а можем (заключить) отдельное сильное соглашение, оборонное соглашение и отдельные дополнительные средства".

Он напомнил, что в состав украинской делегации, которая прибыла накануне в США, входят первый заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, которые представят соответствующие вопросы по оборонному соглашению, которое предложила украинская сторона.

Президент также отметил, что первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко должна встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом, для обсуждения украинских предложений по соглашению о свободной торговле между Украиной и США.

"Она представит и (предложения) по "минеральной сделке" сегодня в Сенате, а также Бессенту", - добавил он.

Читайте также: Украинская делегация в США обсудит оборонное соглашение о поставках оружия, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) оружие (10259) США (27106)


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Топ комментарии
+9
Головне - гроші. Та де ж їх взяти. Менше красти - не варіант же.
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04.06.2025 18:18 Ответить
+7
Під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.
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04.06.2025 18:22 Ответить
+7
"КУПИМО ЗБРОЮ (багато) - ЗА ВАШІ ГРОШІ!"

zeРМАКИ
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04.06.2025 18:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Головне - гроші. Та де ж їх взяти. Менше красти - не варіант же.
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04.06.2025 18:18 Ответить
Як трумпу свого братіка плішивого занепокоїти? Нічого риже падло проти парашііі не зробить.
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04.06.2025 18:25 Ответить
а якщо трамп відмовиться, всім роздати....

по ЗЄліной тисщє !

.
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04.06.2025 18:39 Ответить
Цур вам! Не красти, таке скажите. Лідор мудро вказав, що є ж ще невикористані гамериканські кошти. За ваші гроші у вас і будем купувати. І похєр, що виробники зброї понапідписували контрактів на роки вперед. Бо зєля так придумав і так хоче
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04.06.2025 18:44 Ответить
Тобі ж кажуть, гроші є, тиснуть ляжку. Ми їм гроші, вони нам зброю. Що тут не зрозумілого?
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04.06.2025 18:52 Ответить
Правильно, потрібно розвивати спільне виробництво високотехнологічного обладнання та зброї!
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04.06.2025 18:23 Ответить
З ким? З рижими п.дорами? Тв НИХ Є ДРЮГ вЛАДІМІР.
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04.06.2025 18:37 Ответить
і ціни на зброю захмарні у "партнерів", бо мета збройних корпорацій не захист країн дешево і ефективно, а одержання прибутку

.
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04.06.2025 18:42 Ответить
І це присутньо. Але Китай, чи Тайвань, чи Пд. Корея не виділили грошей Україні щоб можна було за їхні гроші у них купувати дешевше. Лідор не промах, січе тему.
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04.06.2025 18:46 Ответить
треба розвивати спільні виробництва а ВПК з Швецією:
1. виробляють практично весь спектр озброєнь від гранатомета до фрегатів та літаків
2. шведська зброя проста та надійна

.
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04.06.2025 19:02 Ответить
Цікаво що Тампон на це скаже. Воно ж весь час верещало що американські платники податків не повинні оплачувати війну в Україні. А що до того що Україна буде платити за зброю і американські платники податків будуть ще й отримувати гроші і робочі місця? Як Тампон викрутиться перед своїми холопами якщо не захоче продавати Україні зброю?
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04.06.2025 18:27 Ответить
Він вже сказав. Ніяких санкцій. Падло смердюче.
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04.06.2025 18:32 Ответить
Якось соромлюсь встрявати , але гроші американські. Лідор так же ж і сказав, в статті зрозуміло і прямо про це говориться.
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04.06.2025 18:49 Ответить
Руда сволота вже просить Сенат не розглядати санкції проти кацапні. Занавєс.
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04.06.2025 18:31 Ответить
"КУПИМО ЗБРОЮ (багато) - ЗА ВАШІ ГРОШІ!"

zeРМАКИ
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04.06.2025 18:33 Ответить
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, якби він був президентом у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він би не допустив появи на півострові «зелених чоловічків», якими пізніше виявилися російські військові. Про це він сказав в інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO. Текст інтерв'ю https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-programi-axios-sho-vihodit-na-p-66313 опублікований 1 лютого на сайті Офісу президента.

Добре,що у нас є такий чесний президент тільки мапа говорить про зворотне..Просто порівняйте території контрольвані урядом Порошенка і території під контролем уряду Зеленського.
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04.06.2025 18:45 Ответить
І після того як не втік так за народ піклується, всім серцем і душою.
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04.06.2025 18:51 Ответить
краще б втік,разом із своєю командою гівнюків..
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04.06.2025 18:56 Ответить
Ходять чутки, що воно таки тікало, але спіймали у Львові і повернули, бо Заходу потрібен був легітимний президент. І воно обсиралося в бункері ще кілька діб, перш ніж виповзло.
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04.06.2025 19:17 Ответить
 
 