Предлагаем США взаимовыгодное соглашение о поставках оружия, - Зеленский

В случае подписания с США оборонного соглашения Украина планирует закупать американское оружие, которое ранее покупали страны Ближнего Востока.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, глава государства отметил, что президенту США Дональду Трампу "нравятся соглашения".

"Для нас это может быть win-win, важная сделка. Важное оружие, которое нам нужно. Главные вопросы все эти выписаны (в проекте соглашения. - Ред.) - какое оружие, в каком количестве. Я, честно говоря, не вижу здесь серьезных вызовов", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о возможности закупки американского оружия, которое страны Ближнего Востока "в то или иное время покупали в больших объемах", поэтому это не что-то "непонятное, фантастическое".

Глава государства добавил, что все "зависит от Президента Трампа".

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Зеленский объяснил свое предложение: "У нас есть средства недоиспользованные... - ничего нового не нужно, - которые были проголосованы Конгрессом в прошлом году. Мы хотели бы их использовать. Но при этом мы показываем, что можем использовать их, а можем (заключить) отдельное сильное соглашение, оборонное соглашение и отдельные дополнительные средства".

Он напомнил, что в состав украинской делегации, которая прибыла накануне в США, входят первый заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, которые представят соответствующие вопросы по оборонному соглашению, которое предложила украинская сторона.

Президент также отметил, что первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко должна встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом, для обсуждения украинских предложений по соглашению о свободной торговле между Украиной и США.

"Она представит и (предложения) по "минеральной сделке" сегодня в Сенате, а также Бессенту", - добавил он.

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