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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 992 750 человек (+930 за сутки), 10887 танков, 28750 артсистем, 22680 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

уничтожение, ликвидация

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 992 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 992750 (+930) человек,

танков - 10887 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,

артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,

РСЗО - 1406 (+4) ед,

средства ППО - 1177 (+1) ед,

самолетов - 413 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),

крылатые ракеты - 3271 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,

специальная техника - 3907 (+0)

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Потери россиян за 4 июня

Автор: 

Генштаб ВС (6465) ликвидация (3692) уничтожение (7238)


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Топ комментарии
+17
Слава ЗСУ !
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05.06.2025 07:54 Ответить
+15
Героям слава!!!
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05.06.2025 07:44 Ответить
+13
Минув 4124 день москальсько-української війни.
131! одиниця знищеної техніки та 930 чумардосів за день.
Арта, РСЗВ, ППО та логістика норм.
Результативність ППО перевалила за 43000!, приземлено більше 39000! БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 992 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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05.06.2025 08:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
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05.06.2025 07:44 Ответить
Слава ЗСУ !
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05.06.2025 07:54 Ответить
....відчепись
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05.06.2025 08:15 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.06.2025 08:12 Ответить
Минув 4124 день москальсько-української війни.
131! одиниця знищеної техніки та 930 чумардосів за день.
Арта, РСЗВ, ППО та логістика норм.
Результативність ППО перевалила за 43000!, приземлено більше 39000! БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 992 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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05.06.2025 08:41 Ответить
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05.06.2025 08:44 Ответить
Через неделю МИЛЛИОН !!!
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05.06.2025 08:44 Ответить
Починаємо готувати пляшку чогось хорошого !
Навіть самий неп"ющий приголубить чарку по такому приводу
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05.06.2025 09:48 Ответить
На день росісі міліон, міліон, міліон "ждет кабзон"
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05.06.2025 10:09 Ответить
 
 