Общие боевые потери РФ с начала войны - около 992 750 человек (+930 за сутки), 10887 танков, 28750 артсистем, 22680 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 992 750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 992750 (+930) человек,
танков - 10887 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,
артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,
РСЗО - 1406 (+4) ед,
средства ППО - 1177 (+1) ед,
самолетов - 413 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),
крылатые ракеты - 3271 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,
специальная техника - 3907 (+0)
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131! одиниця знищеної техніки та 930 чумардосів за день.
Арта, РСЗВ, ППО та логістика норм.
Результативність ППО перевалила за 43000!, приземлено більше 39000! БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 992 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Навіть самий неп"ющий приголубить чарку по такому приводу