Общие боевые потери РФ с начала войны - около 992 750 человек (+930 за сутки), 10887 танков, 28750 артсистем, 22680 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 992 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 992750 (+930) человек,

танков - 10887 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,

артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,

РСЗО - 1406 (+4) ед,

средства ППО - 1177 (+1) ед,

самолетов - 413 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),

крылатые ракеты - 3271 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,

специальная техника - 3907 (+0)

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