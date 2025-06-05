Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 992 750 осіб (+930 за добу), 10887 танків, 28750 артсистем, 22680 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 992 750 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 5.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 992750 (+930) осіб,
танків ‒ 10887 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22680 (+2) од,
артилерійських систем – 28750 (+39) од,
РСЗВ – 1406 (+4) од,
засоби ППО ‒ 1177 (+1) од,
літаків – 413 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,
спеціальна техніка ‒ 3907 (+0)
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131! одиниця знищеної техніки та 930 чумардосів за день.
Арта, РСЗВ, ППО та логістика норм.
Результативність ППО перевалила за 43000!, приземлено більше 39000! БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 992 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.