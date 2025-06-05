Россия наращивает производство дронов: в 2025 году планирует изготовить 2 млн FPV при поддержке Китая, - СЗР

Россия догоняет Украину в производстве дронов благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным далеко от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Politico сообщил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

По его словам, Россия хочет произвести 30 000 беспилотников дальнего действия и еще 30 000 дронов-обманок, которые должны истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

"Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и избежать санкций за свою деятельность. Однако официально Китай придерживается всех правил", - сообщил спикер.

Александров добавил, что Россия имеет критическую зависимость от поставок китайских запасных частей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников. Это позволяет России подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников.

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По его данным, Россия сумела увеличить производство дронов дальнего действия с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до двух миллионов небольших тактических дронов:

Россия также увеличивает применение оптоволоконных дронов, которые неуязвимы для РЭБ. Украинские войска раньше могли обнаруживать обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее с оптоволоконными дронами.