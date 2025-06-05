Россия наращивает производство дронов: в 2025 году планирует изготовить 2 млн FPV при поддержке Китая, - СЗР
Россия догоняет Украину в производстве дронов благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным далеко от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Politico сообщил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.
По его словам, Россия хочет произвести 30 000 беспилотников дальнего действия и еще 30 000 дронов-обманок, которые должны истощить украинскую систему противовоздушной обороны.
"Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и избежать санкций за свою деятельность. Однако официально Китай придерживается всех правил", - сообщил спикер.
Александров добавил, что Россия имеет критическую зависимость от поставок китайских запасных частей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников. Это позволяет России подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников.
По его данным, Россия сумела увеличить производство дронов дальнего действия с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до двух миллионов небольших тактических дронов:
Россия также увеличивает применение оптоволоконных дронов, которые неуязвимы для РЭБ. Украинские войска раньше могли обнаруживать обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее с оптоволоконными дронами.
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тріплопес Дун" (Зебуба Надпотужний)
Трамп, усіляко допомагає прутіну, убивати Українців! Трамп- убивця Українців!
Тіки те й робить шо в усьому наздоганяє, а воно бач як...
vs
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
Але на його нещастя і через безмежну довіру до краснобаїв під час виборів, віддає своє життя в руки тих хто бреше без жодного сорому, зухвало принижуючі інших апонентів в самий брудний спосіб і обіцяючі рай на землі вже зараз.
Це якесь божевілля, але це так.
А потім ці краснобаї вже зі скіпетрами у руках ховають не тільки всі мрії народу але і обнуляють його таланти, його неймовірні здібності в усьому від того як вирости врожай і до військової справи. Бо всі ці мандатоносці є членами єдиного кубла вигодонабувачів і здирництва, їм сильний і вільний народ не потрібен, і тому вони завжди знаходять помічників хто допоможе їм перетворити народ на блукаючу в тумані отару острижених баранів, яку охороняють вовки в овечих шкурах.
І байдуже хто їм буде в цьому допомогати, *****, портнов, трамп, сі чи айятола з януковрщами, сівковичима або скупленими оптом го.