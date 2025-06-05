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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Россия наращивает производство дронов: в 2025 году планирует изготовить 2 млн FPV при поддержке Китая, - СЗР

Россия хочет изготовить 2 млн FPV-дронов до конца 2025 года.

Россия догоняет Украину в производстве дронов благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным далеко от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Politico сообщил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

По его словам, Россия хочет произвести 30 000 беспилотников дальнего действия и еще 30 000 дронов-обманок, которые должны истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

"Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и избежать санкций за свою деятельность. Однако официально Китай придерживается всех правил", - сообщил спикер.

Александров добавил, что Россия имеет критическую зависимость от поставок китайских запасных частей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников. Это позволяет России подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников.

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По его данным, Россия сумела увеличить производство дронов дальнего действия с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до двух миллионов небольших тактических дронов:

Россия также увеличивает применение оптоволоконных дронов, которые неуязвимы для РЭБ. Украинские войска раньше могли обнаруживать обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее с оптоволоконными дронами.

Автор: 

Китай (3040) россия (96157) внешняя разведка (387) fvp-дрон (118)


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Топ комментарии
+8
Зелебалаболи вже десять мільйонів пообіцяли. Шах і мат, кацапня.
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05.06.2025 10:09 Ответить
+3
"Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів".

Тіки те й робить шо в усьому наздоганяє, а воно бач як...
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05.06.2025 10:29 Ответить
+2
А у зебубы их будет три...нет пять миллионов, вот!
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05.06.2025 10:07 Ответить
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А у зебубы их будет три...нет пять миллионов, вот!
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05.06.2025 10:07 Ответить
Та, три- п'ять. Днями казали про десять!
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05.06.2025 10:19 Ответить
І без Китаю, ага ага
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05.06.2025 10:30 Ответить
"Немає нічого недосяжного, коли ти тріпло пес Дун" (Зебуба Надпотужний)
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05.06.2025 10:43 Ответить
Ще й вузькоокі товаріщі призивають Україну до охолодження екскалації після атаки СБУ на стратегічну авіацію ерефії.Китай може вплинути навіть на закінчення війни - перестаньте хоч на короткий період торгувати з рашею,перестаньте поставляти бункерному товари подвійного призначення
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05.06.2025 10:08 Ответить
Зелебалаболи вже десять мільйонів пообіцяли. Шах і мат, кацапня.
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05.06.2025 10:09 Ответить
Хто б сумнівався це світове зло ,до них хоче долучитись Трамп чи агент краснов.
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05.06.2025 10:12 Ответить
Сердешний, а прізвище зеленський тобі про щось говорить? Якісь асоціації викликає?
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05.06.2025 10:22 Ответить
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
Трамп, усіляко допомагає прутіну, убивати Українців! Трамп- убивця Українців!
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05.06.2025 10:22 Ответить
Убоге, тобі світ клином зійшовся на трампові? Хоча трамп і ідійот, але в даному випадку він переживає за життя військових своєї країни. І хусити і Іран мають ті ж самі ракети, і о "несподіванка" шахеди, якими мокша б'є по Україні. Спробуй зафіксувати в своїй голові, що в Україні президент зеленський. І тоді світ відкриється тобі з іншого ракурсу.
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05.06.2025 10:30 Ответить
йолопе, може для початку спитаєш - бодай себе, вбогого - скільки українців в одному маріуполі(!!) знищив зелений вилупок, коли розмінував чонгар й акваторію маріупльського порту?!
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05.06.2025 10:38 Ответить
А як це протирічить тезі про те що Трамп піторас?
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05.06.2025 10:55 Ответить
тю,в нас 10 млн випустять
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05.06.2025 10:26 Ответить
"Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів".

Тіки те й робить шо в усьому наздоганяє, а воно бач як...
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05.06.2025 10:29 Ответить
Бо серед мєлярду дерев нам добре смакують шашлики...
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05.06.2025 10:37 Ответить
Можна й розслабитися - наш тил то є весь цивілізований світ, привезуть і 20 мільйонів, з їх то можливостями. Так що шашлики вже скоро, 2-3 тижні (максимум 5).
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05.06.2025 10:47 Ответить
Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів Джерело: https://censor.net/ua/n3556251
vs
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
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05.06.2025 10:30 Ответить
у нас є дрони знижувачі Шапедів і Ланцетів
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05.06.2025 10:30 Ответить
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05.06.2025 10:32 Ответить
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05.06.2025 10:37 Ответить
❗️Хотіли атакувати Київ та інші українські міста: Сили оборони знищили ворожі установки ОТРК "Іскандер" - це саме та локація на Брянщині, звідки загроза балістики для Півночі та Сходу України

Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
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05.06.2025 10:32 Ответить
Героям слава!
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05.06.2025 10:38 Ответить
А ми нарощуємо відоси та обіцяємо виготовити 3000 тисячі балістичних ракет і дуже багато дронів.
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05.06.2025 10:40 Ответить
В Україні найталановитіший народ, без будь якого сумніву.
Але на його нещастя і через безмежну довіру до краснобаїв під час виборів, віддає своє життя в руки тих хто бреше без жодного сорому, зухвало принижуючі інших апонентів в самий брудний спосіб і обіцяючі рай на землі вже зараз.
Це якесь божевілля, але це так.
А потім ці краснобаї вже зі скіпетрами у руках ховають не тільки всі мрії народу але і обнуляють його таланти, його неймовірні здібності в усьому від того як вирости врожай і до військової справи. Бо всі ці мандатоносці є членами єдиного кубла вигодонабувачів і здирництва, їм сильний і вільний народ не потрібен, і тому вони завжди знаходять помічників хто допоможе їм перетворити народ на блукаючу в тумані отару острижених баранів, яку охороняють вовки в овечих шкурах.
І байдуже хто їм буде в цьому допомогати, *****, портнов, трамп, сі чи айятола з януковрщами, сівковичима або скупленими оптом го.
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05.06.2025 10:53 Ответить
 
 