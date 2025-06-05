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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Росія нарощує виробництво дронів: у 2025 планує виготовити 2 млн FPV за підтримки Китаю, - СЗР

Росія хоче виготовити 2 млн FPV-дронів до кінця 2025 року

Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів завдяки більшим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Politico повідомив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

За його словами, Росія хоче виробити 30 000 безпілотників дальньої дії та ще 30 000 дронів-обманок, які мають виснажити українську систему протиповітряної оборони.

"Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування, навігацію. Вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та уникнути санкцій за свою діяльність. Однак офіційно Китай дотримується всіх правил", – повідомив речник.

Александров додав, що Росія має критичну залежність від постачання китайських запасних частин як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників. Це дозволяє Росії підривати лідерство України в технології та виробництві безпілотників.

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За його даними, Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 000 у 2024 році до понад 30 000 цього року, а також до двох мільйонів невеликих тактичних дронів:

Росія також збільшує застосування оптоволоконних дронів, які є невразливими для РЕБ. Українські війська раніше могли виявляти звичайні російські безпілотники, щойно вони піднімалися в небо, але це набагато складніше з оптоволоконними дронами.

Автор: 

Китай (4695) росія (66021) зовнішня розвідка (477) fpv-дрон (124)


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Топ коментарі
+9
Зелебалаболи вже десять мільйонів пообіцяли. Шах і мат, кацапня.
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05.06.2025 10:09 Відповісти
+3
"Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів".

Тіки те й робить шо в усьому наздоганяє, а воно бач як...
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05.06.2025 10:29 Відповісти
+3
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05.06.2025 10:32 Відповісти
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А у зебубы их будет три...нет пять миллионов, вот!
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05.06.2025 10:07 Відповісти
Та, три- п'ять. Днями казали про десять!
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05.06.2025 10:19 Відповісти
І без Китаю, ага ага
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05.06.2025 10:30 Відповісти
"Немає нічого недосяжного, коли ти тріпло пес Дун" (Зебуба Надпотужний)
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05.06.2025 10:43 Відповісти
Ще й вузькоокі товаріщі призивають Україну до охолодження екскалації після атаки СБУ на стратегічну авіацію ерефії.Китай може вплинути навіть на закінчення війни - перестаньте хоч на короткий період торгувати з рашею,перестаньте поставляти бункерному товари подвійного призначення
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05.06.2025 10:08 Відповісти
Зелебалаболи вже десять мільйонів пообіцяли. Шах і мат, кацапня.
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05.06.2025 10:09 Відповісти
Хто б сумнівався це світове зло ,до них хоче долучитись Трамп чи агент краснов.
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05.06.2025 10:12 Відповісти
Сердешний, а прізвище зеленський тобі про щось говорить? Якісь асоціації викликає?
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05.06.2025 10:22 Відповісти
Шляхтич
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05.06.2025 11:24 Відповісти
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
Трамп, усіляко допомагає прутіну, убивати Українців! Трамп- убивця Українців!
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05.06.2025 10:22 Відповісти
Убоге, тобі світ клином зійшовся на трампові? Хоча трамп і ідійот, але в даному випадку він переживає за життя військових своєї країни. І хусити і Іран мають ті ж самі ракети, і о "несподіванка" шахеди, якими мокша б'є по Україні. Спробуй зафіксувати в своїй голові, що в Україні президент зеленський. І тоді світ відкриється тобі з іншого ракурсу.
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05.06.2025 10:30 Відповісти
йолопе, може для початку спитаєш - бодай себе, вбогого - скільки українців в одному маріуполі(!!) знищив зелений вилупок, коли розмінував чонгар й акваторію маріупльського порту?!
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05.06.2025 10:38 Відповісти
А як це протирічить тезі про те що Трамп піторас?
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05.06.2025 10:55 Відповісти
тю,в нас 10 млн випустять
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05.06.2025 10:26 Відповісти
"Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів".

Тіки те й робить шо в усьому наздоганяє, а воно бач як...
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05.06.2025 10:29 Відповісти
Бо серед мєлярду дерев нам добре смакують шашлики...
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05.06.2025 10:37 Відповісти
Можна й розслабитися - наш тил то є весь цивілізований світ, привезуть і 20 мільйонів, з їх то можливостями. Так що шашлики вже скоро, 2-3 тижні (максимум 5).
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05.06.2025 10:47 Відповісти
Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів Джерело: https://censor.net/ua/n3556251
vs
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
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05.06.2025 10:30 Відповісти
у нас є дрони знижувачі Шапедів і Ланцетів
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05.06.2025 10:30 Відповісти
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05.06.2025 10:32 Відповісти
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05.06.2025 10:37 Відповісти
❗️Хотіли атакувати Київ та інші українські міста: Сили оборони знищили ворожі установки ОТРК "Іскандер" - це саме та локація на Брянщині, звідки загроза балістики для Півночі та Сходу України

Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
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05.06.2025 10:32 Відповісти
Героям слава!
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05.06.2025 10:38 Відповісти
А ми нарощуємо відоси та обіцяємо виготовити 3000 тисячі балістичних ракет і дуже багато дронів.
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05.06.2025 10:40 Відповісти
В Україні найталановитіший народ, без будь якого сумніву.
Але на його нещастя і через безмежну довіру до краснобаїв під час виборів, віддає своє життя в руки тих хто бреше без жодного сорому, зухвало принижуючі інших апонентів в самий брудний спосіб і обіцяючі рай на землі вже зараз.
Це якесь божевілля, але це так.
А потім ці краснобаї вже зі скіпетрами у руках ховають не тільки всі мрії народу але і обнуляють його таланти, його неймовірні здібності в усьому від того як вирости врожай і до військової справи. Бо всі ці мандатоносці є членами єдиного кубла вигодонабувачів і здирництва, їм сильний і вільний народ не потрібен, і тому вони завжди знаходять помічників хто допоможе їм перетворити народ на блукаючу в тумані отару острижених баранів, яку охороняють вовки в овечих шкурах.
І байдуже хто їм буде в цьому допомогати, *****, портнов, трамп, сі чи айятола з януковрщами, сівковичима або скупленими оптом го.
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05.06.2025 10:53 Відповісти
 
 