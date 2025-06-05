Росія нарощує виробництво дронів: у 2025 планує виготовити 2 млн FPV за підтримки Китаю, - СЗР
Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів завдяки більшим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Politico повідомив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.
За його словами, Росія хоче виробити 30 000 безпілотників дальньої дії та ще 30 000 дронів-обманок, які мають виснажити українську систему протиповітряної оборони.
"Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування, навігацію. Вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та уникнути санкцій за свою діяльність. Однак офіційно Китай дотримується всіх правил", – повідомив речник.
Александров додав, що Росія має критичну залежність від постачання китайських запасних частин як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників. Це дозволяє Росії підривати лідерство України в технології та виробництві безпілотників.
За його даними, Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 000 у 2024 році до понад 30 000 цього року, а також до двох мільйонів невеликих тактичних дронів:
Росія також збільшує застосування оптоволоконних дронів, які є невразливими для РЕБ. Українські війська раніше могли виявляти звичайні російські безпілотники, щойно вони піднімалися в небо, але це набагато складніше з оптоволоконними дронами.
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тріплопес Дун" (Зебуба Надпотужний)
Трамп, усіляко допомагає прутіну, убивати Українців! Трамп- убивця Українців!
Тіки те й робить шо в усьому наздоганяє, а воно бач як...
vs
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
Але на його нещастя і через безмежну довіру до краснобаїв під час виборів, віддає своє життя в руки тих хто бреше без жодного сорому, зухвало принижуючі інших апонентів в самий брудний спосіб і обіцяючі рай на землі вже зараз.
Це якесь божевілля, але це так.
А потім ці краснобаї вже зі скіпетрами у руках ховають не тільки всі мрії народу але і обнуляють його таланти, його неймовірні здібності в усьому від того як вирости врожай і до військової справи. Бо всі ці мандатоносці є членами єдиного кубла вигодонабувачів і здирництва, їм сильний і вільний народ не потрібен, і тому вони завжди знаходять помічників хто допоможе їм перетворити народ на блукаючу в тумані отару острижених баранів, яку охороняють вовки в овечих шкурах.
І байдуже хто їм буде в цьому допомогати, *****, портнов, трамп, сі чи айятола з януковрщами, сівковичима або скупленими оптом го.