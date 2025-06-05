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Новости Наступление РФ на Сумщину
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В Сумской области враг активно применяет авиацию для прорыва малых штурмовых групп, - Госпогранслужба

Бои в Сумской области

Россия не прекращает обстрелы приграничных территорий Украины. Под огнем оказываются районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей, впрочем, больше всего ударов приходится именно на Сумскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"На этом направлении враг активно использует авиацию - осуществляет сброс управляемых авиационных бомб и наносит удары неуправляемыми ракетами", - рассказал Демченко.

Он добавил, что удары сопровождаются попытками прорыва малыми штурмовыми группами. В частности в последнее время россияне расширили географию атак: если раньше активность наблюдалась вблизи Басовки и Журавки, то теперь враг пытается продвигаться и в направлениях Веселовки и Владимировки.

В то же время как рассказал представитель ГПСУ, россияне не применяют бронетехнику. Малые штурмовые группы иногда пытаются передвигаться на квадроциклах или мотоциклах, чтобы попытаться как можно быстрее продвинуться вглубь.

Напомним, по данным разведки стран-членов НАТО, Россия не готовится к масштабному наступлению ни на Сумскую, ни на Днепропетровскую область.

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Автор: 

Госпогранслужба (6577) Сумская область (3319) боевые действия (4306)


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Суми ж рядом - туди й лізуть - шось там будували - будували
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05.06.2025 12:36 Ответить
Верещучка із шмигалем, шатлами, населення Сумщини, забезпечили ???
Чи, як завжди, гроші пропали і брехня?!?
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05.06.2025 12:52 Ответить
А что, переносные зенитно-ракетные комплексы уже кончились? Ведь ещё в прошлом году они боялись залетать в украинское воздушное пространство потому что их там довольно эффективно сбивали..
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05.06.2025 13:34 Ответить
Мабуть вони скидають КАБи та відстрілюють ракети поза зоною ураження наших ПЗРК.
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05.06.2025 14:12 Ответить
 
 