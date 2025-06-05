Удар по Полтаве 4 июня: погиб военный инструктор Артем Куценко

4 июня 2025 года в результате ракетного обстрела учебного полигона под Полтавой погиб военный инструктор, штаб-сержант Артем Куценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Зміст".

"Ракетный удар по учебному полигону унес жизнь военного инструктора и опытного воина Артема Куценко", - говорится в публикации.

Артем Куценко родился 20 июня 1985 года. Окончил медицинское училище, позже - Украинскую медицинскую стоматологическую академию. После оккупации Крыма в 2014 году присоединился к волонтерскому проекту "Медсанбат", учил бойцов такмеду вместе с инструкторами НАТО. Добровольно подписал контракт с ВСУ, проходил службу в Десне, где стал лучшим выпускником школы сержантов. В 2016-2017 годах участвовал в боевых действиях в районе Авдеевки, в частности на шахте "Бутовка".

После возвращения из АТО продолжил службу как инструктор по тактической медицине, а также преподавал тактику и огневую подготовку. Продолжал учиться, проходил курсы с британскими, литовскими и канадскими инструкторами.

По информации издания, прощание с павшим Героем состоится 6 июня в 09:50 возле Свято-Успенского собора в Полтаве. Семья просит приносить только живые цветы.

Напомним, 4 июня армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из военных учебных подразделений на Полтавщине, сообщили на фейсбук-странице Сухопутных войск Украины.

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