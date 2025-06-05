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Новости Потери Украины
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Удар по Полтаве 4 июня: погиб военный инструктор Артем Куценко

Погиб Артем Куценко

4 июня 2025 года в результате ракетного обстрела учебного полигона под Полтавой погиб военный инструктор, штаб-сержант Артем Куценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Зміст".

"Ракетный удар по учебному полигону унес жизнь военного инструктора и опытного воина Артема Куценко", - говорится в публикации.

Артем Куценко родился 20 июня 1985 года. Окончил медицинское училище, позже - Украинскую медицинскую стоматологическую академию. После оккупации Крыма в 2014 году присоединился к волонтерскому проекту "Медсанбат", учил бойцов такмеду вместе с инструкторами НАТО. Добровольно подписал контракт с ВСУ, проходил службу в Десне, где стал лучшим выпускником школы сержантов. В 2016-2017 годах участвовал в боевых действиях в районе Авдеевки, в частности на шахте "Бутовка".

После возвращения из АТО продолжил службу как инструктор по тактической медицине, а также преподавал тактику и огневую подготовку. Продолжал учиться, проходил курсы с британскими, литовскими и канадскими инструкторами.

По информации издания, прощание с павшим Героем состоится 6 июня в 09:50 возле Свято-Успенского собора в Полтаве. Семья просит приносить только живые цветы.

Напомним, 4 июня армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из военных учебных подразделений на Полтавщине, сообщили на фейсбук-странице Сухопутных войск Украины.

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Автор: 

Тахтаулове (771) потери (4429) Полтавская область (1184) Полтавский район (50) Сухопутные войска ВСУ (13)


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Топ комментарии
+3
Сухопутні війська брехали, що загиблих немає.
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05.06.2025 13:02 Ответить
+1
Вони писали що є поранені. А поранені іноді стають загиблими.
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05.06.2025 13:06 Ответить
+1
Враховуючи скільки брехні в офіційних звітах і заявах, не значить.
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05.06.2025 13:10 Ответить
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Без наведення і дорозвідки, такий обстріл по полігону, не проходить!
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05.06.2025 12:55 Ответить
Сухопутні війська брехали, що загиблих немає.
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05.06.2025 13:02 Ответить
Вони писали що є поранені. А поранені іноді стають загиблими.
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05.06.2025 13:06 Ответить
Тоді пишуть "помер від поранень", а не просто загинув.
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05.06.2025 13:08 Ответить
https://censor.net/ua/news/3556302/pomerly-dvoye-poranenyh-pid-chas-udaru-po-poligonu-na-poltavschyni
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05.06.2025 13:52 Ответить
Значить, від ран помер у лікарні.
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05.06.2025 13:06 Ответить
Враховуючи скільки брехні в офіційних звітах і заявах, не значить.
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05.06.2025 13:10 Ответить
Ну, тоді читайте російські пабліки, там скажуть правду.
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05.06.2025 13:11 Ответить
Окрім брехні і ще однієї брехні є інші джерела інформації.
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05.06.2025 13:12 Ответить
Вони, звичайно, не брешуть.
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05.06.2025 13:16 Ответить
Є такі, що не брешуть.
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05.06.2025 13:17 Ответить
Перевіряли особисто?
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05.06.2025 13:18 Ответить
Є репутація, яка заробляється роками. Наприклад, Г+Г брехлива помийка. Хоча їй продовжують вірити мільйони.
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05.06.2025 13:49 Ответить
R.I.P. Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Воїна! 😮‍💨
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05.06.2025 13:32 Ответить
Царство небесне
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05.06.2025 14:20 Ответить
 
 