Удар по Полтаве 4 июня: погиб военный инструктор Артем Куценко
4 июня 2025 года в результате ракетного обстрела учебного полигона под Полтавой погиб военный инструктор, штаб-сержант Артем Куценко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Зміст".
"Ракетный удар по учебному полигону унес жизнь военного инструктора и опытного воина Артема Куценко", - говорится в публикации.
Артем Куценко родился 20 июня 1985 года. Окончил медицинское училище, позже - Украинскую медицинскую стоматологическую академию. После оккупации Крыма в 2014 году присоединился к волонтерскому проекту "Медсанбат", учил бойцов такмеду вместе с инструкторами НАТО. Добровольно подписал контракт с ВСУ, проходил службу в Десне, где стал лучшим выпускником школы сержантов. В 2016-2017 годах участвовал в боевых действиях в районе Авдеевки, в частности на шахте "Бутовка".
После возвращения из АТО продолжил службу как инструктор по тактической медицине, а также преподавал тактику и огневую подготовку. Продолжал учиться, проходил курсы с британскими, литовскими и канадскими инструкторами.
По информации издания, прощание с павшим Героем состоится 6 июня в 09:50 возле Свято-Успенского собора в Полтаве. Семья просит приносить только живые цветы.
Напомним, 4 июня армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из военных учебных подразделений на Полтавщине, сообщили на фейсбук-странице Сухопутных войск Украины.
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