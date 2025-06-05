Удар по Полтаві 4 червня: загинув військовий інструктор Артем Куценко

4 червня 2025 року внаслідок ракетного обстрілу навчального полігону під Полтавою загинув військовий інструктор, штаб-сержант Артем Куценко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Зміст".

"Ракетний удар по навчальному полігону забрав життя військового інструктора і досвідченого воїна Артема Куценка", - йдеться в публікації.

Артем Куценко народився 20 червня 1985 року. Закінчив медичне училище, згодом — Українську медичну стоматологічну академію. Після окупації Криму у 2014 році долучився до волонтерського проєкту "Медсанбат", навчав бійців такмеду разом з інструкторами НАТО. Добровільно підписав контракт із ЗСУ, проходив службу у Десні, де став найкращим випускником школи сержантів. У 2016-2017 роках брав участь у бойових діях в районі Авдіївки, зокрема на шахті "Бутовка".

Після повернення з АТО продовжив службу як інструктор з тактичної медицини, а також викладав тактику і вогневу підготовку. Продовжував вчитися, проходив курси з британськими, литовськими та канадськими інструкторами.

За інформацією видання, прощання з полеглим Героєм відбудеться 6 червня о 09:50 біля Свято-Успенського собору в Полтаві. Родина просить приносити лише живі квіти.

Нагадаємо, 4 червня армія РФ завдала ракетного удару по території одного з військових навчальних підрозділів на Полтавщині, повідомили на фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виконуючи бойове завдання, загинув запорізький спецпризначенець Григорій Кожуховський. ФОТО