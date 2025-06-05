УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11578 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України
2 115 12

Удар по Полтаві 4 червня: загинув військовий інструктор Артем Куценко

Загинув Артем Куценко

4 червня 2025 року внаслідок ракетного обстрілу навчального полігону під Полтавою загинув військовий інструктор, штаб-сержант Артем Куценко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Зміст".

"Ракетний удар по навчальному полігону забрав життя військового інструктора і досвідченого воїна Артема Куценка", - йдеться в публікації. 

Артем Куценко народився 20 червня 1985 року. Закінчив медичне училище, згодом — Українську медичну стоматологічну академію. Після окупації Криму у 2014 році долучився до волонтерського проєкту "Медсанбат", навчав бійців такмеду разом з інструкторами НАТО. Добровільно підписав контракт із ЗСУ, проходив службу у Десні, де став найкращим випускником школи сержантів. У 2016-2017 роках брав участь у бойових діях в районі Авдіївки, зокрема на шахті "Бутовка".

Після повернення з АТО продовжив службу як інструктор з тактичної медицини, а також викладав тактику і вогневу підготовку. Продовжував вчитися, проходив курси з британськими, литовськими та канадськими інструкторами.

За інформацією видання, прощання з полеглим Героєм відбудеться 6 червня о 09:50 біля Свято-Успенського собору в Полтаві. Родина просить приносити лише живі квіти.

Нагадаємо, 4 червня армія РФ завдала ракетного удару по території одного з військових навчальних підрозділів на Полтавщині, повідомили на фейсбук-сторінці Сухопутних військ України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виконуючи бойове завдання, загинув запорізький спецпризначенець Григорій Кожуховський. ФОТО

Автор: 

Полтава (563) втрати (4444) Полтавська область (1137) Полтавський район (52) Сухопутні війська ЗСУ (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без наведення і дорозвідки, такий обстріл по полігону, не проходить!
показати весь коментар
05.06.2025 12:55 Відповісти
Сухопутні війська брехали, що загиблих немає.
показати весь коментар
05.06.2025 13:02 Відповісти
Вони писали що є поранені. А поранені іноді стають загиблими.
показати весь коментар
05.06.2025 13:06 Відповісти
Тоді пишуть "помер від поранень", а не просто загинув.
показати весь коментар
05.06.2025 13:08 Відповісти
Значить, від ран помер у лікарні.
показати весь коментар
05.06.2025 13:06 Відповісти
Враховуючи скільки брехні в офіційних звітах і заявах, не значить.
показати весь коментар
05.06.2025 13:10 Відповісти
Ну, тоді читайте російські пабліки, там скажуть правду.
показати весь коментар
05.06.2025 13:11 Відповісти
Окрім брехні і ще однієї брехні є інші джерела інформації.
показати весь коментар
05.06.2025 13:12 Відповісти
Вони, звичайно, не брешуть.
показати весь коментар
05.06.2025 13:16 Відповісти
Є такі, що не брешуть.
показати весь коментар
05.06.2025 13:17 Відповісти
Перевіряли особисто?
показати весь коментар
05.06.2025 13:18 Відповісти
 
 