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Новости Помощь Украине от Люксембурга
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Люксембург увеличит на 50% помощь Украине до конца текущего года

Юрико Бакес о помощи Украине

Люксембург и в дальнейшем будет оказывать военную поддержку Украине. До конца текущего года помощь будет увеличена на 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявила министр обороны Юрико Бакес перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Мы хотим и нуждаемся в справедливом и устойчивом мире. Украина - первая, кто к этому стремится. Путин мог остановить эту войну еще вчера, может сделать это сегодня. Но этого не происходит. Поэтому Люксембург и дальше будет оказывать военную поддержку Украине - мы делаем это с первого дня. В этом году мы увеличим наш вклад в военную и оборонную помощь на 50%, чтобы Украина могла и дальше защищаться. Мы и дальше останемся на правильной стороне истории", - сказала она.

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помощь (7872) Украина (45011) Люксембург (120)


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Там майна та коштів, московських терористів, на рахунках у банках Люксембургу, на млрд дол США!! Заморозити і передати на закупівлю сил ППО для захисту України !! Було б,не лишнім?!!
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05.06.2025 13:58 Ответить
Дякуємо , Люксембург.
а ще можуть безкоштовні курси по вивченню люксембургськоі мови зробити, бо ми європейці
( це не жарт , а слушна пропозиція)
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05.06.2025 13:58 Ответить
Ми хочемо і потребуємо справедливого і стійкого світу.
Знов ці пекельні борошна. Сечі немає терпіти.
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05.06.2025 13:59 Ответить
Якщо все пркламуеться в майбутньому час1, це, не що 1ньше, як 3,14здежжжжжж
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05.06.2025 14:08 Ответить
Меня больше всех удивляют страны Бенилюкса ... Их отношением к этой войне . Они все время стараются нам помочь . Просто - огромное Спасибо.
Так и хочется сказать одному рыжему Додику - учись , если не дурак ...
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05.06.2025 14:27 Ответить
 
 