Люксембург увеличит на 50% помощь Украине до конца текущего года

Люксембург и в дальнейшем будет оказывать военную поддержку Украине. До конца текущего года помощь будет увеличена на 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявила министр обороны Юрико Бакес перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Мы хотим и нуждаемся в справедливом и устойчивом мире. Украина - первая, кто к этому стремится. Путин мог остановить эту войну еще вчера, может сделать это сегодня. Но этого не происходит. Поэтому Люксембург и дальше будет оказывать военную поддержку Украине - мы делаем это с первого дня. В этом году мы увеличим наш вклад в военную и оборонную помощь на 50%, чтобы Украина могла и дальше защищаться. Мы и дальше останемся на правильной стороне истории", - сказала она.

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