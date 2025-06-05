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Новини Допомога Україні від Люксембургу
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Люксембург збільшить на 50% допомогу Україні до кінця поточного року

Юріко Бакес про допомогу Україні

Люксембург і надалі надаватиме військову підтримку Україні. До кінця поточного року допомога буде збільшена на 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявила міністерка оборони Юріко Бакес перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

"Ми хочемо і потребуємо справедливого і стійкого світу. Україна - перша, хто цього прагне. Путін міг зупинити цю війну ще вчора, може зробити це сьогодні. Але цього не відбувається. Тому Люксембург і далі надаватиме військову підтримку Україні - ми робимо це з першого дня. Цього року ми збільшимо наш внесок у військову та оборонну допомогу на 50%, щоб Україна могла і далі захищатися. Ми й далі залишимося на правильному боці історії", - сказала вона.

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Автор: 

допомога (8442) Україна (5959) Люксембург (140)


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Там майна та коштів, московських терористів, на рахунках у банках Люксембургу, на млрд дол США!! Заморозити і передати на закупівлю сил ППО для захисту України !! Було б,не лишнім?!!
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05.06.2025 13:58 Відповісти
Дякуємо , Люксембург.
а ще можуть безкоштовні курси по вивченню люксембургськоі мови зробити, бо ми європейці
( це не жарт , а слушна пропозиція)
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05.06.2025 13:58 Відповісти
Ми хочемо і потребуємо справедливого і стійкого світу.
Знов ці пекельні борошна. Сечі немає терпіти.
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05.06.2025 13:59 Відповісти
Якщо все пркламуеться в майбутньому час1, це, не що 1ньше, як 3,14здежжжжжж
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05.06.2025 14:08 Відповісти
Меня больше всех удивляют страны Бенилюкса ... Их отношением к этой войне . Они все время стараются нам помочь . Просто - огромное Спасибо.
Так и хочется сказать одному рыжему Додику - учись , если не дурак ...
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05.06.2025 14:27 Відповісти
 
 