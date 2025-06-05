Люксембург збільшить на 50% допомогу Україні до кінця поточного року
Люксембург і надалі надаватиме військову підтримку Україні. До кінця поточного року допомога буде збільшена на 50%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявила міністерка оборони Юріко Бакес перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.
"Ми хочемо і потребуємо справедливого і стійкого світу. Україна - перша, хто цього прагне. Путін міг зупинити цю війну ще вчора, може зробити це сьогодні. Але цього не відбувається. Тому Люксембург і далі надаватиме військову підтримку Україні - ми робимо це з першого дня. Цього року ми збільшимо наш внесок у військову та оборонну допомогу на 50%, щоб Україна могла і далі захищатися. Ми й далі залишимося на правильному боці історії", - сказала вона.
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а ще можуть безкоштовні курси по вивченню люксембургськоі мови зробити, бо ми європейці
( це не жарт , а слушна пропозиція)
Знов ці пекельні борошна. Сечі немає терпіти.
Так и хочется сказать одному рыжему Додику - учись , если не дурак ...