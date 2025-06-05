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Новости Атака БПЛА Запорожье
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В результате атаки российского fpv-дрона погиб велосипедист в Запорожской области

РФ атаковали с дрона мужчину, который ехал на велосипеде

67-летний мужчина, который ехал на велосипеде, погиб в результате атаки вражеского fpv-дрона в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной военной администрации Ивана Федорова.

"67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского fpv-дрона. Мужчина ехал на велосипеде неподалеку Степногорска, когда россияне сбросили дрон", - говорится в сообщении.

К сожалению, человек погиб на месте.

Также смотрите: Россияне авиабомбами уничтожают жилые многоэтажки в прифронтовом Степногорске на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3202) велосипедисты (138) fvp-дрон (118) Васильевский район (51) Степногорск (19)


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