Унаслідок атаки російського fpv-дрона загинув велосипедист на Запоріжжі
67-річний чоловік, який їхав на велосипеді, загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона в Запорізькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
"67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона. Чоловік їхав велосипедом неподалік Степногірська, коли росіяни скинули дрон", - ідеться в повідомленні.
На жаль, людина загинула на місці.
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