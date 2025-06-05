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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Унаслідок атаки російського fpv-дрона загинув велосипедист на Запоріжжі

РФ атакували з дрона чоловіка, який їхав на велосипеді

67-річний чоловік, який їхав на велосипеді, загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

"67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона. Чоловік їхав велосипедом неподалік Степногірська, коли росіяни скинули дрон", - ідеться в повідомленні.

На жаль, людина загинула на місці.

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Запорізька область (3732) велосипедисти (122) fpv-дрон (124) Василівський район (51) Степногірськ (19)


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