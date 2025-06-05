Умеров встретился с Лекорню, обсудили совместное производство ПВО и другого вооружения — "как в Украине, так и во Франции"

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой министерства обороны Франции Себастьеном Лекорню.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Обсудили участие французских компаний в производстве дронов для ВСУ. Украина готова предоставить эту возможность лучшим производителям - мы имеем боевой опыт, Франция - мощную индустрию. Это взаимовыгодное партнерство", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники рассмотрели совместное производство ПВО и другого вооружения - как в Украине, так и во Франции.

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