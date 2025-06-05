РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11347 посетителей онлайн
Новости Совместное производство вооружений с Францией
283 8

Умеров встретился с Лекорню, обсудили совместное производство ПВО и другого вооружения — "как в Украине, так и во Франции"

Умеров и Лекорню

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой министерства обороны Франции Себастьеном Лекорню.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Обсудили участие французских компаний в производстве дронов для ВСУ. Украина готова предоставить эту возможность лучшим производителям - мы имеем боевой опыт, Франция - мощную индустрию. Это взаимовыгодное партнерство", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники рассмотрели совместное производство ПВО и другого вооружения - как в Украине, так и во Франции.

Читайте: Лекорню призвал ЕС усилить ВСУ на фоне заявлений РФ о "демилитаризации" Украины: Важно помогать в долгосрочной перспективе

Автор: 

оружие (10262) украинское оружие (171) Лекорню Себастьян (73) Умеров Рустем (569)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В нас є власні зенітно-ракетні комплекси. Давайте почнемо їх виробляти. Коли їх виробляти, як не під час війни? Асфальт небо не закриває. Напевно це вже всі зрозуміли.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:21 Ответить
ждём уже анонс анонса что мы за год 500 комплексов ППО будет делать
показать весь комментарий
05.06.2025 19:28 Ответить
анонси вже робити вміють,так що все буде......
показать весь комментарий
05.06.2025 19:29 Ответить
500 - маловато. Мільйон- а чому би ні. Чого тільки перед виборами лохам не пообіцяєш. Лохи на це добре ведутся.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:35 Ответить
головне почати як скоріше,2026-2027 ще пройти по нюансах,2028 зібрати команди для обговорення,2029-2030 відксерити документацію та узгодження а там вже ******** рукави можна і починати...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:28 Ответить
поцікавтесь скільки часу у них забирає збирання ракет до тієї самої пво?!ви охрінієте,до 20 місяців на одну,краще б я помилявся б,тепер зрозуміло їхні потужні потуги до передачі ракет нам,бо відтворення довге
показать весь комментарий
05.06.2025 19:41 Ответить
Умєров як базарний торгаш шаурмою.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:05 Ответить
Треба міняти цього Умєрава,бо лиш по готелях і їздить,прямо путана(((
показать весь комментарий
05.06.2025 20:10 Ответить
 
 