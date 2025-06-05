Умєров зустрівся з Лекорню, обговорили спільне виробництво ППО та іншого озброєння — "як в Україні, так і у Франції"
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з главою міністерства оборони Франції Себастьєном Лекорню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Обговорили участь французьких компаній у виробництві дронів для ЗСУ. Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам — ми маємо бойовий досвід, Франція — потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство", - йдеться в повідомленні.
Крім того, співрозмовники розглянули спільне виробництво ППО та іншого озброєння — як в Україні, так і у Франції.
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