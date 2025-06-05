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Новини Спільне виробництво озброєнь з Францією
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Умєров зустрівся з Лекорню, обговорили спільне виробництво ППО та іншого озброєння — "як в Україні, так і у Франції"

Умєров та Лекорню

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з главою міністерства оборони Франції Себастьєном Лекорню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Обговорили участь французьких компаній у виробництві дронів для ЗСУ. Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам — ми маємо бойовий досвід, Франція — потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники розглянули спільне виробництво ППО та іншого озброєння — як в Україні, так і у Франції.

Читайте: Лекорню закликав ЄС посилити ЗСУ на тлі заяв РФ про "демілітаризацію" України: Важливо допомагати в довгостроковій перспективі

Автор: 

зброя (7530) українська зброя (182) Лекорню Себастьєн (80) Умєров Рустем (651)


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В нас є власні зенітно-ракетні комплекси. Давайте почнемо їх виробляти. Коли їх виробляти, як не під час війни? Асфальт небо не закриває. Напевно це вже всі зрозуміли.
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05.06.2025 19:21 Відповісти
ждём уже анонс анонса что мы за год 500 комплексов ППО будет делать
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05.06.2025 19:28 Відповісти
анонси вже робити вміють,так що все буде......
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05.06.2025 19:29 Відповісти
500 - маловато. Мільйон- а чому би ні. Чого тільки перед виборами лохам не пообіцяєш. Лохи на це добре ведутся.
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05.06.2025 19:35 Відповісти
головне почати як скоріше,2026-2027 ще пройти по нюансах,2028 зібрати команди для обговорення,2029-2030 відксерити документацію та узгодження а там вже ******** рукави можна і починати...
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05.06.2025 19:28 Відповісти
поцікавтесь скільки часу у них забирає збирання ракет до тієї самої пво?!ви охрінієте,до 20 місяців на одну,краще б я помилявся б,тепер зрозуміло їхні потужні потуги до передачі ракет нам,бо відтворення довге
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05.06.2025 19:41 Відповісти
Умєров як базарний торгаш шаурмою.
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05.06.2025 20:05 Відповісти
Треба міняти цього Умєрава,бо лиш по готелях і їздить,прямо путана(((
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05.06.2025 20:10 Відповісти
 
 