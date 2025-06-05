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Новости Взяточники
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Детектив БЭБ и следователь полиции требовали у предпринимателя 150 тыс. дол. взятки, - НАБУ

подозрение сотруднику БЭБ

НАБУ и САП разоблачили детектива БЭБ и следователя полиции Киевщины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 150 тыс. долларов у руководителя компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, именно столько стоило непривлечение к уголовной ответственности и разблокирование счетов предприятия. Лица давили на предпринимателя, убеждая его в неизбежности подозрения, приговора и конфискации имущества.

Как отмечают в НАБУ, после начала расследования обоих злоумышленников уволили с должностей. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Экс-полицейскому также сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. По данным следствия, он без предусмотренного законом разрешения приобрел и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были обнаружены и изъяты во время обыска.

Также читайте: Депутат Закарпатского облсовета за 10 тыс. евро организовывал переправку мужчин за границу, - НАБУ

Автор: 

НАБУ (4231) взятка (6183) САП (2078) Бюро экономической безопасности (210)


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Топ комментарии
+10
а сантехнік Микола загинув на фронті, захищаючи цих ненавчених
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05.06.2025 20:01 Ответить
+6
на дрони збирали?
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05.06.2025 19:55 Ответить
+4
І де тут новина? Ще б написали, що пожежники гасили пожежу.
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05.06.2025 20:03 Ответить
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на дрони збирали?
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05.06.2025 19:55 Ответить
а сантехнік Микола загинув на фронті, захищаючи цих ненавчених
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05.06.2025 20:01 Ответить
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05.06.2025 20:02 Ответить
І де тут новина? Ще б написали, що пожежники гасили пожежу.
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05.06.2025 20:03 Ответить
А скільки не виявили?
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05.06.2025 20:04 Ответить
То треба ж десь колись показувати,щоб створити відчутття двіжухи(((
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05.06.2025 20:17 Ответить
Цю "новину" потрібно публікувати в розділ на кшталт "буденне життя"
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05.06.2025 20:16 Ответить
Чумусь цьому ніхто не здивований. Всі негідники з подадткової поліції перейшли в ДБР.
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05.06.2025 20:17 Ответить
Закону про зброю немає...
Постанова не діє на громадянина
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05.06.2025 20:23 Ответить
Кожного дня нас інформують про чергові виявлені мільйонні долорові придбання родичів прокурорів, суддів,депутатів та інших чиновників...Совок значно глибше залишився у суспільстві України ніж нас запевняють...на жаль в цьому ми не далеко пішли від "братів"...
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05.06.2025 20:31 Ответить
А шо так можно было?!?! 🤡😆🤣😅😂🤪 Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. Какие мы им зарплаты, выделяем, % от украденного, но все равно мусарская сущность внутри сидит.
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05.06.2025 20:52 Ответить
Знову Порошенко?
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05.06.2025 21:02 Ответить
 
 