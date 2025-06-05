Детектив БЭБ и следователь полиции требовали у предпринимателя 150 тыс. дол. взятки, - НАБУ
НАБУ и САП разоблачили детектива БЭБ и следователя полиции Киевщины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 150 тыс. долларов у руководителя компании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, именно столько стоило непривлечение к уголовной ответственности и разблокирование счетов предприятия. Лица давили на предпринимателя, убеждая его в неизбежности подозрения, приговора и конфискации имущества.
Как отмечают в НАБУ, после начала расследования обоих злоумышленников уволили с должностей. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Экс-полицейскому также сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. По данным следствия, он без предусмотренного законом разрешения приобрел и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были обнаружены и изъяты во время обыска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Постанова не діє на громадянина