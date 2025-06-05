Детектив БЕБ і слідчий поліції вимагали у підприємця 150 тис. дол. хабаря, - НАБУ

НАБУ і САП викрили детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 150 тис. доларів у керівника компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, саме стільки коштувало непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна.

Як зазначають в НАБУ, після початку розслідування обох зловмисників звільнили з посад. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Експоліцейському також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За даними слідства, він без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, які були виявлені та вилучені під час обшуку.

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