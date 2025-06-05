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Новини Хабарники
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Детектив БЕБ і слідчий поліції вимагали у підприємця 150 тис. дол. хабаря, - НАБУ

підозра співробітнику БЕБ

НАБУ і САП викрили детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 150 тис. доларів у керівника компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, саме стільки коштувало непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна.

Як зазначають в НАБУ, після початку розслідування обох зловмисників звільнили з посад. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Експоліцейському також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За даними слідства, він без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, які були виявлені та вилучені під час обшуку.

Також читайте: Депутат Закарпатської облради за 10 тис. євро організовував переправлення чоловіків за кордон, - НАБУ

Автор: 

НАБУ (5092) хабар (4733) САП (2237) Бюро економічної безпеки (645)


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на дрони збирали?
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05.06.2025 19:55 Відповісти
а сантехнік Микола загинув на фронті, захищаючи цих ненавчених
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05.06.2025 20:01 Відповісти
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05.06.2025 20:02 Відповісти
І де тут новина? Ще б написали, що пожежники гасили пожежу.
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05.06.2025 20:03 Відповісти
А скільки не виявили?
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05.06.2025 20:04 Відповісти
То треба ж десь колись показувати,щоб створити відчутття двіжухи(((
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05.06.2025 20:17 Відповісти
Цю "новину" потрібно публікувати в розділ на кшталт "буденне життя"
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05.06.2025 20:16 Відповісти
Чумусь цьому ніхто не здивований. Всі негідники з подадткової поліції перейшли в ДБР.
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05.06.2025 20:17 Відповісти
Закону про зброю немає...
Постанова не діє на громадянина
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05.06.2025 20:23 Відповісти
Кожного дня нас інформують про чергові виявлені мільйонні долорові придбання родичів прокурорів, суддів,депутатів та інших чиновників...Совок значно глибше залишився у суспільстві України ніж нас запевняють...на жаль в цьому ми не далеко пішли від "братів"...
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05.06.2025 20:31 Відповісти
 
 