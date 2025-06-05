Сильные шаги от США - это то, что сейчас в дефиците, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина рассчитывает на "сильные шаги" от США.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Россия гордится этим, гордится, что умеет убивать. И, честно говоря, больше ничему это государство нормально не научилось. Удар по Прилукам Черниговской области сегодня. Российские дроны убили семью украинского спасателя. Были удары по Харькову, по Сумщине, Донецкой области, Никополю, по громадам Запорожья, по селам Херсонщины. И это - обыденность того, что россияне, к сожалению, могут себе позволить. Мир, к сожалению, позволяет им такое.
Но мы видим, сколько людей в мире все же с нами. В эти дни наша команда проводит встречи в Вашингтоне - чиновники, военные, команда Офиса. Благодарю за поддержку всех, кто был на брифингах от украинской делегации. В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, с представителями общественных организаций. Есть понимание и поддержка. Очень рассчитываем на сильные шаги. Это то, что сейчас в дефиците.
Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые бы Россия не отвергла. Им все не нравится. Им нравятся только руины и убийства. Они должны за это отвечать", - подчеркнул Зеленский.
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Головне писати,навіть якщо не знаєш людину. У всьому винні сцикуни, не пощастило лідору з сцикунами.
І знов ти на перед побігла. Спочатку треба питати у людей, виконали вони чи ні свій обов'язок. А вже потім називати всіх сцикунами.
За Зе голосувала?
А так "птичку жалко".