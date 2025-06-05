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Новини Звернення Зеленського
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Сильні кроки від США - це те, що зараз в дефіциті, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Україна розраховує на "сильні кроки" від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась. Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника. Були удари по Харкову, по Сумщині, Донеччині, Нікополю, по громадах Запоріжжя, по селах Херсонщини. І це – буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити. Світ, на жаль, дозволяє їм таке.

Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами. Цими днями наша команда проводить зустрічі у Вашингтоні – урядовці, військові, команда Офісу. Дякую за підтримку всім, хто був на брифінгах від української делегації. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, із представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, із представниками громадських організацій. Є розуміння і підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз у дефіциті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар по Херсону: Абсолютно хворі істоти. У світі є держава, здатна зупинити РФ, але досі не діє

Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) звернення (627)


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Топ коментарі
+15
Зате потужних відосіків профіцит
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05.06.2025 20:18 Відповісти
+10
Він, як Верховний Головнокомандувач, тим більше під час війни, мав би вітатися відновленим Порошенком військовим вітанням Армії УНР "Слава Україні!", але ні...
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05.06.2025 20:22 Відповісти
+6
дурень думкою багатіє, для чого цей базар? якщо трамп заявив - *** вам!
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05.06.2025 20:19 Відповісти
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05.06.2025 20:18 Відповісти
Добровільно Путін ніколи не відмовиться від своєї маніакальної ідеї захопити Україну. І жодне перемир'я його не зупинить. Він відступить лише тоді, коли проблеми почнуть виникати на території самої Росії. А враховуючи, що більшість українських чоловіків фактично є сцикунами і ховаються в тилу, то саме на США залишається остання надія, інакше ці всі тилові сцикуни рано чи пізно воюватимуть вже в складі російської армії, проти Києва, Львова й далі Польщі, Прибалтики...
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05.06.2025 20:46 Відповісти
Типовий сцикун, який замість того, щоб допомагати, лише вигадує жалюгідні виправдання своєї сцикливості!!!
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05.06.2025 21:10 Відповісти
У всьому винні сцикуни. Як ти ще Порошенка не згадала.
Головне писати,навіть якщо не знаєш людину. У всьому винні сцикуни, не пощастило лідору з сцикунами.
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05.06.2025 21:21 Відповісти
так, основна причина полягає саме у різному співвідношенні сил
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05.06.2025 21:38 Відповісти
Якщо воювати по підручниках совка, то так.
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05.06.2025 21:39 Відповісти
Саме тому Україна й стримує агресора, адже давно діє за стандартами західних військових підручників. А від тебе ж лише вимагається виконати свій військовий обовязок
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05.06.2025 21:46 Відповісти
Україна діяла за стандартами заходу при Залужному.
І знов ти на перед побігла. Спочатку треба питати у людей, виконали вони чи ні свій обов'язок. А вже потім називати всіх сцикунами.
За Зе голосувала?
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05.06.2025 21:59 Відповісти
Західні стандарти впроваджуються в ЗСУ з 2014 року, а не лише за часів Залужного. А військовий обов'язок це не право чи вибір, тому він і називається обов'язок
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05.06.2025 22:14 Відповісти
Все зрозуміло. Тобі цього, гарного вечора.
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05.06.2025 22:30 Відповісти
Потрібна жіноча мобілізація. Тоді співвідношення сил трохи зміниться.
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06.06.2025 00:04 Відповісти
Тилова сцикуха дозволяє собі патякати але воно проти жіночої мобілізації і показало шмоню на кордоні та воняє з Польщі... що ж ти курва хочеш рівноправ*я а не хочеш медичкою йти???
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05.06.2025 23:58 Відповісти
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05.06.2025 20:19 Відповісти
дурень думкою багатіє, для чого цей базар? якщо трамп заявив - *** вам!
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05.06.2025 20:19 Відповісти
Він, як Верховний Головнокомандувач, тим більше під час війни, мав би вітатися відновленим Порошенком військовим вітанням Армії УНР "Слава Україні!", але ні...
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05.06.2025 20:22 Відповісти
Хочет добить ленд-лиз ? Мало сорился с союзниками ??
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05.06.2025 20:22 Відповісти
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05.06.2025 20:23 Відповісти
Патужна промова...
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05.06.2025 20:30 Відповісти
Наш Лідор по іншому не вміє, тощо...
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05.06.2025 23:17 Відповісти
А ти радився з США ,коли робив "Павутину " чи атакував Кримський міст , а тепер ниєш ,що тобі не допомагають ,
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05.06.2025 20:30 Відповісти
Схepaлі? Україна зобов'язана погоджуватися з США лише у разі використання американського озброєння, і то лише у певних випадках. Для застосування української зброї таких зобов'язань не існує
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05.06.2025 20:57 Відповісти
Так американці скажуть ,-"Можете і без нас воювати ,то і воюйте , а ми вамбільше допомагати не будемо і не морочте нам мізки "
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05.06.2025 21:05 Відповісти
Якщо ти ще не помітив, останні пів року Україна саме так і воює, фактично без військової підтримки адміністрації Трампа. Надходить лише та допомога, яка була схвалена за попередньої адміністрації Байдена, і навіть її Трамп кілька разів призупиняв та обмежував
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05.06.2025 21:22 Відповісти
А якого ж тоді хріна зєля їздить по всьому світу з простягнутою рукою і клянчить озброєння якщо " останні півроку Україна воює сама "?
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05.06.2025 21:27 Відповісти
саме для того, щоб такі як ти, сцикуни, не опинилися в "російськом мірє" в "отрядє апалченцєв" й не пускали вас по колу по руках кадировців
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05.06.2025 21:35 Відповісти
Ну про що можна дискутувати з бригадою диванних ура-патріотів ,в яких замість мізків гівномарафон і яким чомусь винен весь Світ.
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05.06.2025 21:55 Відповісти
Ти окрім того, що сцикливий, та й ще тупіший ніж здаєшся на перший погляд. Усвідом просту істину: якщо вже українським тиловим сцикунам байдуже на українців та Україну, то європейці, американці та інший Світ тим більше не стануть вмирати за існування українців та України
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05.06.2025 22:05 Відповісти
шмалєна твоє місце під столом або на трасі поляків обслуговувати , не воняй там де ти ніщо
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06.06.2025 00:00 Відповісти
Сильні кроки - Трамп боїться штани порвати
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05.06.2025 20:33 Відповісти
"Сильні кроки" від США, тобто від Трампа це - два крока на ліво, два крока на право, крок вперед і два назад.
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05.06.2025 20:42 Відповісти
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05.06.2025 20:42 Відповісти
Не дзюрай проти вітру. Розумний в гору не піде, розумний гору обійде.
А так "птичку жалко".
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05.06.2025 20:46 Відповісти
До цього тексту картинка повинна бути така. тут тобі і небесна блакить, і крила мрії, і подолання
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05.06.2025 20:47 Відповісти
А нехер було з Трампом сваритися!
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05.06.2025 20:57 Відповісти
чучело без принадлежности и знаков отличия, просроченное гундосое
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05.06.2025 21:22 Відповісти
Ну не працюють ці тупі наїзди на трампа. Зеля найми команду профайлерів і психологів і зважуй кожне слово при переговорах зі штатами. Трамп же тобі прямо сказав -мовчи. Виключ свою криворізьку дипломатію поки війна не закінчиться.
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05.06.2025 22:06 Відповісти
На жаль, він по іншому не вміє, тай не хоче...
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05.06.2025 22:15 Відповісти
Лідор як зачитує що підсовує завгосп думає як би ще змародерити
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05.06.2025 22:54 Відповісти
Пане Президенте,українці закінчуються,кацапи-ні.Аморфна Європа(кацапський спонсор),ворожий рудий пес янкі- це тупик. Дружимо з Китаєм наші технології їм цікаві. Вони поставлять тютіна в стійло,і швидко.Пофіг,що будуть просити янкі по Мотор Січі чи Зорі Машпроект. А Китай виступає за врегулювання конфлікту на основі статуту ООН. Це наші безпечні кордони 1991 року. Інших потенційних партнерів у нас не залишилося.
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05.06.2025 23:32 Відповісти
Цей єврей відверто займається геноцидом українців
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05.06.2025 23:58 Відповісти
сильні кроки рашистів - вбивати.сильні кроки "зелених співучасників рашиста " дозволяти безнаказано рашистам вбивати український народ...
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06.06.2025 00:11 Відповісти
 
 