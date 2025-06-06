В результате падения обломков БПЛА в Киеве произошел пожар (обновлено)
В ночь на 6 июня в Киеве зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Детали устанавливаются. Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место направляются службы", - написал он.
Перед этим Ткаченко сообщал об угрозе БПЛА для столицы.
Обновление
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в результате падения обломков в Голосеевском районе.
"Вызов медиков в Дарницкий район. Предварительно, горит на 17-м этаже жилого дома. Спасатели и медики направляются на место", - написал он.
Также в Соломенском районе произошел пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте.
Ткаченко позже написал, что на левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.
"Также, по уточненной информации, в результате атаки имеем пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе. Атака продолжается. На связи с председателями РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Киевляне, атака коварна, как и все, что делает россия-террорист. Находитесь в укрытиях!" - призвал глава администрации.
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минуло три з половиною роки повномасштабної війни !
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скінчились прибори нічного бачення ?
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британці захищались вночі від Фау-1 за допомогою Спітфаєрів
швикість Фау-1, між іншим, до 700 км на год.!
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Коротше, нічного історика чекає масса пригод та несподіванок.
Ну от зараз на слух та зір шахеди йшли явно на висоті до 1 км. Вздовж Дніпра холми. На цих холмах чого тільки не понатикано.
Мені інше цікаво. Бачив, як у якийсь момент на шахеді габарити запрацювали, його стало добре видно і майже одразу його збили.
Шо за хрінь... і нах йому взагалі габарити?
технічний прогрес ?
шахед це примітивний варіант Фау-1.
далеко просунулись технарі за 80 років ?
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А вже іранці, а потім і кацапи "викинули" з того дрону складне начиння, і замість нього запхали туди максимум вибухівки, і перетворили його з високоточної зброї на зброю терору цивільного населення. І до Фау ця "гєрань" не має ніякого відношення. Спільного з Фау є хіба що вкрай низька точність. Тому кацапські "тєхнарі" в даному випадку просунулись тільки взад.
я забув що льотчики вночі мають спати...
Чи ти пропонуєш цесни обвішати локаторами та прожекторами?
Просто ******* які специ. Мабуть ***** налітали по ночах на легких літаках та гелікоптерах.
Або у кині бачили, як воно...
А те що по всому Світу нічні польоти легкої авіації чомусь заборонені - то мабуть бабкини забобони.
До того ж, щодо Спітфайрів та Фау-1 вночі - це фантазія. Може і були поодинокі випадки. Але більшість збивали таки вдень.
Ну і Фау таки не з фанери та пластмаси робили. Система раннього попередження їх засікала і наводила на них винищувачі, а не цивільні тарантаси.
вот тільки малюк в сусідів прокинувся і реве, йому не спиться, бо дядя Вова не може вирішити проблему сраних мопедів вже давним давно.
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Фоккер на ходу ?
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