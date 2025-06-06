В результате падения обломков БПЛА в Киеве произошел пожар (обновлено)

В ночь на 6 июня в Киеве зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Детали устанавливаются. Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место направляются службы", - написал он.

Перед этим Ткаченко сообщал об угрозе БПЛА для столицы.

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Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в результате падения обломков в Голосеевском районе.

"Вызов медиков в Дарницкий район. Предварительно, горит на 17-м этаже жилого дома. Спасатели и медики направляются на место", - написал он.

Также в Соломенском районе произошел пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте.

Ткаченко позже написал, что на левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

"Также, по уточненной информации, в результате атаки имеем пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе. Атака продолжается. На связи с председателями РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Киевляне, атака коварна, как и все, что делает россия-террорист. Находитесь в укрытиях!" - призвал глава администрации.

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