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Новости Атака беспилотников на Киев Воздушные атаки россиян
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В результате падения обломков БПЛА в Киеве произошел пожар (обновлено)

шахед

В ночь на 6 июня в Киеве зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Детали устанавливаются. Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место направляются службы", - написал он.

Перед этим Ткаченко сообщал об угрозе БПЛА для столицы.

Также читайте: В Украине масштабная воздушная тревога, враг запустил ракеты и БПЛА. КАРТА

Обновление

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в результате падения обломков в Голосеевском районе.

"Вызов медиков в Дарницкий район. Предварительно, горит на 17-м этаже жилого дома. Спасатели и медики направляются на место", - написал он.

Также в Соломенском районе произошел пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте.

Ткаченко позже написал, что на левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

"Также, по уточненной информации, в результате атаки имеем пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе. Атака продолжается. На связи с председателями РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Киевляне, атака коварна, как и все, что делает россия-террорист. Находитесь в укрытиях!" - призвал глава администрации.

Читайте также: По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Сообщалось о скоростной цели на Киев (обновлено)

Автор: 

Киев (25673) Воздушные атаки на Киев (751)


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Топ комментарии
+5
коли ЗЄля сподвигнеться на купівлю легких гелікоптерів чи літаків із встановленими на них прицільними станціями та кулеметами ?

минуло три з половиною роки повномасштабної війни !

.
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06.06.2025 02:05 Ответить
+5
тут половина форуму - нєв'****** тєхнарі, а ще половина мають досвід нічних польотів, томуможуть тобі відповісти на будь-яке складне питання.
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06.06.2025 02:32 Ответить
+5
у вас, як у історика, голова повернута назад, а технічний прогрес іде вперед. Тому добре, що історики не літають на гелікоптерах вночі над теріторією, яка густо вкрита різноманітними засобами ППО з великою кількістю особового складу.
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06.06.2025 02:50 Ответить
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коли ЗЄля сподвигнеться на купівлю легких гелікоптерів чи літаків із встановленими на них прицільними станціями та кулеметами ?

минуло три з половиною роки повномасштабної війни !

.
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06.06.2025 02:05 Ответить
этим должно заниматься министерство обороны а не Зеля
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06.06.2025 02:08 Ответить
Хто б не займався, але зеля МАЕ відповідати бо він верховний правда говнокомандующий. Чому на Порошенко гнали за все, неважливо чи було в сфері відповідальності його чи ні, але звинуватили завжди. То тепер черга зелі бути крайним, а тут саме до нього питання, це дійсно його відповідальність
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06.06.2025 02:59 Ответить
їх застосування може бути проблематичним.
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06.06.2025 02:10 Ответить
що таке ?
скінчились прибори нічного бачення ?

.
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06.06.2025 02:26 Ответить
висловлюючись технічною мовою, прилади нічного бачення тут до сраки.
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06.06.2025 02:29 Ответить
відповідаю як історик:

британці захищались вночі від Фау-1 за допомогою Спітфаєрів

швикість Фау-1, між іншим, до 700 км на год.!

.
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06.06.2025 02:43 Ответить
у вас, як у історика, голова повернута назад, а технічний прогрес іде вперед. Тому добре, що історики не літають на гелікоптерах вночі над теріторією, яка густо вкрита різноманітними засобами ППО з великою кількістю особового складу.
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06.06.2025 02:50 Ответить
Окрім ППО, є ще мобільні вишки, ЛЕПи, висотки і багато іншого.

Коротше, нічного історика чекає масса пригод та несподіванок.
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06.06.2025 02:58 Ответить
ну це все занадто низько, щоб за них чіплятись, але нічні польоти на гранично низьких висотах несуть великий ризик рано чи пізно одного разу несподівано "зустрітись" з землею.
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06.06.2025 03:09 Ответить
Для польоту на висоті ні. Для посадки та маневрів на низьких висотах ну його нах.

Ну от зараз на слух та зір шахеди йшли явно на висоті до 1 км. Вздовж Дніпра холми. На цих холмах чого тільки не понатикано.

Мені інше цікаво. Бачив, як у якийсь момент на шахеді габарити запрацювали, його стало добре видно і майже одразу його збили.
Шо за хрінь... і нах йому взагалі габарити?
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06.06.2025 03:19 Ответить
на геранях нема бортових вогнів, ні правого зеленого, ні лівого червоного, а тим більше червоних нижнього та верхнього маячків і заднього стробоскопа. Ви бачили інше явище, яке виглядало начебто як бортові вогні.
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06.06.2025 03:39 Ответить
Той, хто не знає минулого, не бачить майбутнього

технічний прогрес ?
шахед це примітивний варіант Фау-1.
далеко просунулись технарі за 80 років ?

.
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06.06.2025 04:03 Ответить
як технарь пояснюю вам, історику: "шахєд", або у рсійському варіанті "гєрань" - це вкрай спрощена версія німецького БПЛА DAR, який німецька літакобудівна компанія Dornier розробила у ході спільного проекту ФРН і США ще в середині 80-х років, У 90-х планувалось його взяти на озброєння Бундесверу. Але так як "Холодна війна" завершилась, і противник, проти якого розроблялась ця система - зник, то німці вирішили, що актуальність Die Drohne Antiradar як така відпала. Але німці дійсно не знали минулого, бо не дивлячись на те, що останок життя Степан андрійович прожив у Німеччині, тем не менш німці не читали його відому статтю "Третя світова війна і визвольна бротьба. Західня концепція політичної боротьби з большевізмом". Тому і припустились токої хибної помилки, як і весь колективний Захід, і почали роззброюватись.
А вже іранці, а потім і кацапи "викинули" з того дрону складне начиння, і замість нього запхали туди максимум вибухівки, і перетворили його з високоточної зброї на зброю терору цивільного населення. І до Фау ця "гєрань" не має ніякого відношення. Спільного з Фау є хіба що вкрай низька точність. Тому кацапські "тєхнарі" в даному випадку просунулись тільки взад.
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06.06.2025 05:10 Ответить
І що вони будуть робити вночі?
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06.06.2025 02:11 Ответить
аз да !
я забув що льотчики вночі мають спати...
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06.06.2025 02:24 Ответить
Ти уявляєш, що бачить пілот вночі?

Чи ти пропонуєш цесни обвішати локаторами та прожекторами?
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06.06.2025 02:29 Ответить
тут половина форуму - нєв'****** тєхнарі, а ще половина мають досвід нічних польотів, томуможуть тобі відповісти на будь-яке складне питання.
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06.06.2025 02:32 Ответить
Так отож.
Просто ******* які специ. Мабуть ***** налітали по ночах на легких літаках та гелікоптерах.

Або у кині бачили, як воно...

А те що по всому Світу нічні польоти легкої авіації чомусь заборонені - то мабуть бабкини забобони.
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06.06.2025 02:51 Ответить
навряд чи тут на форумі є багато тих, хто хоч раз сідав вночі на СЛА, а тим більше серед істориків.
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06.06.2025 02:59 Ответить
Зараз тобі про авіаносці на Мідуеї роскажуть. 😁

До того ж, щодо Спітфайрів та Фау-1 вночі - це фантазія. Може і були поодинокі випадки. Але більшість збивали таки вдень.
Ну і Фау таки не з фанери та пластмаси робили. Система раннього попередження їх засікала і наводила на них винищувачі, а не цивільні тарантаси.
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06.06.2025 03:10 Ответить
цесни також мають спать, баю, бай.

вот тільки малюк в сусідів прокинувся і реве, йому не спиться, бо дядя Вова не може вирішити проблему сраних мопедів вже давним давно.

.
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06.06.2025 02:40 Ответить
У тебе нервовий зрив чи словесний пронос?
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06.06.2025 02:53 Ответить
це ти спитай у малих дітей України, в яких нервові розлади через небажання аба нездатність військово-політичного керівництва Держави вирішити проблеми із сраними мопедами

.
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06.06.2025 03:57 Ответить
наразі ми не маємо технічної змоги вирішити проблему з російськими геранями, бо не маємо на озброєнні ні КР дальністю 1500+ кілометрів, ні балістики на 2000 км. І ні одна країна Європи теж не має такої зброї. Тому тут справа не у небажанні чи у нездатності військово-політичного керівництва Держави вирішити проблеми із сраними мопедами, а у нашій військовій спроможності.
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06.06.2025 05:36 Ответить
"А якби на його місці був ще більший дурачок?"
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06.06.2025 02:11 Ответить
що, є ще більші ?

.
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06.06.2025 02:27 Ответить
Ти вночі, або в тумані багато на легких гелікоптерах та літачках назбиваєш???
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06.06.2025 02:26 Ответить
привіт Червоному барону !
Фоккер на ходу ?

.
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06.06.2025 02:29 Ответить
Та ще й вночі свої з землі можуть збити….
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06.06.2025 02:31 Ответить
Не можуть, а стопудово зібьють. Бо такий тарантас більш помітний ніж той ******* шахед.
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06.06.2025 03:02 Ответить
НПЗ кацапії ждуть українські БпЛА.
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06.06.2025 02:59 Ответить
Сьогодні було багато і гучно, як ніколи.
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06.06.2025 03:30 Ответить
Ніч ще не закінчилася. Зараз ракети долітять...
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06.06.2025 03:31 Ответить
стремно было очень страшно ..
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06.06.2025 04:31 Ответить
 
 